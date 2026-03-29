Lukaku-Napoli, canali aperti ma posizioni distanti: non c'è una data per il rientro di Big Rom

La priorità del belga ora è ritrovare la condizione migliore in vista del Mondiale di quest'estate e la possibilità di farlo lontano da Napoli è sempre più concreta. Una scelta che trova le sue radici in una stagione travagliatissima a livello fisico. Romelu si era fermato in estate in amichevole, poi il primo rientro (affrettato) a novembre costatogli una pesante ricaduta. Da lì di nuovo la terapia per tornare a disposizione. Una volta guarito però, Conte non gli ha dato lo spazio che il belga sperava: soltanto scampoli finali di partita. Nemmeno il gol decisivo contro il Verona ha cambiato il suo status: Hojlund è il titolare, Lukaku il rincalzo. E allora, una volta capito di non poter soverchiare la gerarchia, Big Rom ha deciso di mettere al primo posto il suo bene. La rottura definitiva non si è ancora consumata ma le premesse della vicenda non fanno pensare a un lieto fine.