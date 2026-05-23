Napoli, Conte credeva nella rimonta: spunta la tabella scudetto

"Insieme tutto è possibile", questo il mantra che Antonio Conte voleva inculcare nella testa dei propri giocatori. Uno slogan che il tecnico ha anche messo nero su bianco su una sorta di "tabella scudetto" appesa nella palestra di Castel Volturno.



Questo almeno è quanto si evince da un post sui social di Giovane. Il brasiliano, arrivato a Napoli nel mercato di gennaio, ha pubblicato un carosello sul suo profilo Instagram all'interno del quale c'è un video di una sessione di allenamento. Osservando il filmato con attenzione, si può notare come alle sue spalle sia affisso al muro un cartellone. Il titolo, come accennato in precedenza, è "Insieme tutto è possibile". Sotto, il calendario degli azzurri dalla 29esima giornata in avanti, ovvero nel periodo della stagione in cui l'Inter di Chivu stava balbettando con due punti in tre partite (sconfitta nel derby, e pari con Atalanta e Fiorentina). Anche nella sua comunicazione Conte non ne aveva fatto un mistero: "Nessuno deve impedirci di guardare in avanti, oggi abbiamo messo un po' di pressione a chi sta davanti", aveva detto il salentino dopo la vittoria per 0-1 sul Cagliari, la quarta di fila.