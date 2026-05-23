il retroscena

Napoli, Conte credeva nella rimonta: spunta la tabella scudetto

In un video pubblicato da Giovane si intravede il cartellone affisso nella palestra azzurra: "Insieme tutto è possibile" il titolo, sotto il calendario dalla 29esima di A in avanti

23 Mag 2026 - 13:57
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"Insieme tutto è possibile", questo il mantra che Antonio Conte voleva inculcare nella testa dei propri giocatori. Uno slogan che il tecnico ha anche messo nero su bianco su una sorta di "tabella scudetto" appesa nella palestra di Castel Volturno.

Questo almeno è quanto si evince da un post sui social di Giovane. Il brasiliano, arrivato a Napoli nel mercato di gennaio, ha pubblicato un carosello sul suo profilo Instagram all'interno del quale c'è un video di una sessione di allenamento. Osservando il filmato con attenzione, si può notare come alle sue spalle sia affisso al muro un cartellone. Il titolo, come accennato in precedenza, è "Insieme tutto è possibile". Sotto, il calendario degli azzurri dalla 29esima giornata in avanti, ovvero nel periodo della stagione in cui l'Inter di Chivu stava balbettando con due punti in tre partite (sconfitta nel derby, e pari con Atalanta e Fiorentina).  Anche nella sua comunicazione Conte non ne aveva fatto un mistero: "Nessuno deve impedirci di guardare in avanti, oggi abbiamo messo un po' di pressione a chi sta davanti", aveva detto il salentino dopo la vittoria per 0-1 sul Cagliari, la quarta di fila. 

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Accanto ad ogni incontro è scritto il risultato finale: Napoli-Lecce 2-1, Cagliari-Napoli 0-1, Napoli-Milan 1-0, Parma-Napoli 1-1. Poi però, la serie si interrompe a Napoli-Lazio. La sconfitta interna (0-2) che, per stessa ammissione dei calciatori azzurri, ha definitivamente tagliato le gambe alla rincorsa mettendo fine al sogno rimonta. "Credevamo in quella fiammella, con un passo falso che poteva riaprire tutto. Con il pareggio a Parma e la vittoria dell'Inter si è spento tutto. Era un sogno, anche difficile da realizzare: noi continuavamo a spingere e ognuno di noi sperava", le parole di Spinazzola dopo la sconfitta del Maradona contro la banda Sarri. 

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Giovane ha pubblicato il video qualche giorno dopo la vittoria sul Pisa che ha certificato la qualificazione alla prossima Champions League. Non possiamo però sapere se il filmato dell'allenamento è stato girato in precedenza a Napoli-Lazio e condiviso soltanto successivamente. Tutto però fa pensare che dopo i passi falsi contro Parma e Lazio, Conte e i suoi abbiano smesso di credere alla rimonta e, di conseguenza, a compilare la tabella. 

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