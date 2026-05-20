Napoli, 100 anni... Indimenticabili: Coppola ripercorre la storia azzurra tramite le amichevoli internazionali

Il prossimo agosto il Napoli compirà 100 anni. A ripercorrere la gloriosa degli azzurri ci ha pensato Gianfranco Coppola che nel suo libro 'Indimenticabili' ripercorre le 100 stagioni azzurre raccontandole da una prospettiva inedita e speciale. Ossia le amichevoli internazionali più famose e importanti del Napoli, spesso dimenticate e che con questo volume tornano protagoniste insieme ai campioni indimenticabili del Napoli che le hanno giocate, partendo da Diego Armando Maradona, e agli avversari che si sono susseguiti, da Pelè a Cruijff, da Ibrahimovic, a Zico, a Messi per citare solo alcuni dei più famosi.