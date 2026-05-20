Napoli, 100 anni... Indimenticabili: Coppola ripercorre la storia azzurra tramite le amichevoli internazionali

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Il prossimo agosto il Napoli compirà 100 anni. A ripercorrere la gloriosa degli azzurri ci ha pensato Gianfranco Coppola che nel suo libro 'Indimenticabili' ripercorre le 100 stagioni azzurre raccontandole da una prospettiva inedita e speciale. Ossia le amichevoli internazionali più famose e importanti del Napoli, spesso dimenticate e che con questo volume tornano protagoniste insieme ai campioni indimenticabili del Napoli che le hanno giocate, partendo da Diego Armando Maradona, e agli avversari che si sono susseguiti, da Pelè a Cruijff, da Ibrahimovic, a Zico, a Messi per citare solo alcuni dei più famosi.
Il libro di Gianfranco Coppola, giornalista Rai e presidente Ussi, è arricchito da 36 racconti di queste amichevoli, con i ricordi di campioni come Careca, Bruscolotti, Canè, Taglialatela, De Sanctis per citare solo alcuni nomi; di presidenti del Napoli come Corrado Ferlaino; di giornalisti come Mimmo Carratelli, Romolo Acampora, Toni Iavarone, Francesco De Luca, Francesco Rasulo, Francesco Marolda, Adriano Cisternino, Mario Zaccaria e tanti altri. Un lavoro di ricordi ma anche di ricerca nella storia dello sport che si è avvalso della collaborazione di qualità di storici e ricercatori che hanno contribuito a ricostruire il percorso delle amichevoli internazionali del Napoli dal 1926 a oggi. Un libro di calcio unico nel suo genere dedicato a tutti i tifosi azzurri.