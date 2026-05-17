Serie A: Napoli in Champions, vincono Roma, Milan e Como. Incubo Juve: è sesta

ROMA-LAZIO 2-0

Gianluca Mancini è l'eroe del Derby e di un popolo giallorosso che dopo i risultati di giornata è a 90 minuti dalla Champions: decisivo il 2-0 sulla Lazio. Il primo tempo dell'Olimpico ha un primo protagonista: è Dia, che al 30' segnerebbe l'1-0 per i biancocelesti ma la rete viene annullata per fuorigioco. Poco dopo, Gila è pericolosissimo di testa su calcio d'angolo: palla che sfiora il palo alla sinistra di Svilar. A sbloccarla, dopo l'infortunio di Ndicka sostituito da Rensch, è Mancini, che incorna da calcio d'angolo e porta avanti i giallorossi. Lo scenario si ripete al 66', poi la rissa in cui vengono espulsi Wesley e Rovella. Al fischio finale, fa festa la parte giallorossa dell'Olimpico: se batte il Verona, la Roma torna in Champions.

IL TABELLINO

Roma-Lazio 2-0

Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 8 (38' st Ziolkowski sv), Ndicka 6 (37' Rensch), Hermoso 6; Celik 6, Cristante 6,5, El Aynaoui 6, Wesley 5; Dybala 6,5 (43' st Dovbyk sv), Pisilli 5,5 (1' st El Shaarawy 6,5); Malen 6 (38' st Soulé sv). A disp.: De Marzi, Gollini, Angeliño, Tsimikas, Vaz, Ghilardi. All.: Gasperini 7

Lazio (4-3-3): Furlanetto 6; Marusic 5,5 (34' st Lazzari 6), Gila 6, Provstgaard 5,5, Nuno Tavares 5, Taylor 5,5 (17' st Dele-Bashiru 6), Rovella 4,5, Basic 5,5; Cancellieri 5,5 (26' st Isaksen 5,5), Dia 5,5 (17' st Maldini 6), Noslin 5 (34' st Pedro 6). A disp.: Pannozzo, Giacomone, Gigot, Pellegrini, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Cataldi. All.: Sarri 5

Arbitro: Maresca

Marcatore: 40' e 66' Mancini

Ammoniti: Taylor (L), Hermoso (R), Cancellieri (L), Tavares (L), El Shaarawy (R)

Espulsi: Wesley (R) e Rovella (L) per rissa