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Conte: "Scudetto? Nessuno può impedirci di guardare avanti. Mettiamo pressione a chi ci precede"

L'allenatore degli azzurri ha parlato dopo la quarta vittoria consecutiva in campionato

20 Mar 2026 - 21:11

Antonio Conte, nel dopo-partita della vittoria del Napoli a Cagliari, parte dalle cose che non gli sono piaciute: "Abbiamo sbagliato troppo, potevamo fare meglio e comandare di più la partita visto che il Cagliari non veniva a pressare. Nel secondo abbiamo cercato il secondo gol, in queste partite può succedere di tutto. Andiamo alla sosta con tre punti, aspettando gli altri. Tre punti per la zona Champions, siamo stati straordinari in questi sette mesi a rimanere nelle prime posizioni. Guardiamo a chi c'è davanti, ma non facciamo battute a vuoto, ci vuole poco a essere risucchiati da chi sta dietro". 

Conte ha poi parlato del fatto di aver finalmente terminato una partita senza aver subito gol: "Importante fare un clean sheet dopo 11 partite, oggi il Cagliari non ha mai tirato in porta. Riuscire a difendere tutti quanti bene, c'è stata grande applicazione e voglia. I ragazzi hanno percepito l'importanza della partita, anche se fatichiamo un po' a concretizzare". 

Inevitabile poi parlare delle possibilità scudetto: "Sicuramente il rientro di alcuni calciatori è importante, ma conta essere al 100%, Anguissa e McTominay non sono ancora brillanti mentre ho visto bene Kevin. Lobo ha faticato un pochino e abbiamo da recuperare Rrahmani e Di Lorenzo e speriamo di farlo. Neres penso sia difficile. In questi sette mesi abbiamo tenuto botta, adesso dobbiamo qualificarci in Champions ma sappiamo che altre squadre vogliono farlo. Nessuno deve impedirci di guardare in avanti, oggi abbiamo messo un po' di pressione a chi sta davanti".

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