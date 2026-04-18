Napoli, Spinazzola: "Credevamo nella rimonta scudetto, ma dopo Parma..."
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Come accaduto dopo Bosnia-Italia, è Leonorado Spinazzola a prendersi la responsabilità di parlare in un momento complesso come dopo il pesante ko contro la Lazio che, di fatto, spegne ogni minima speranza residua di rimonta scudetto per il Napoli: "Oggi eravamo veramente scarichi, non c'è stata energia mentale. Non era fatica fisica, penso anche personalmente anche per un contraccolpo domenica. Siamo stati tutto l'anno a spingere e a rincorrere: a Parma la fiammella si è spenta, per una squadra come siamo noi non possono esserci queste partite. Non abbiamo la qualificazione in Champions League".
L'esterno azzurro poi spiega meglio la botta subita, e non ancora smaltita, dopo lo stop con gli uomini di Cuesta: "Credevamo in quella fiammella, con un passo falso che poteva riaprire tutto. Con il pareggio a Parma e la vittoria dell'Inter si è spento tutto. Era un sogno, anche difficile da realizzare: noi continuavamo a spingere e ognuno di noi sperava. Oggi è stata una partita brutta sotto tutti gli aspetti, arrivavano prima loro e concetti e scelte sbagliati. Non c'è stata una cosa buona oggi. Da lunedì dobbiamo pensare a fare punti e a vincere, per conquistare una qualificazione in Champions".