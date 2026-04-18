Napoli, Spinazzola: "Credevamo nella rimonta scudetto, ma dopo Parma..."

L'esterno azzurro poi spiega meglio la botta subita, e non ancora smaltita, dopo lo stop con gli uomini di Cuesta: "Credevamo in quella fiammella, con un passo falso che poteva riaprire tutto. Con il pareggio a Parma e la vittoria dell'Inter si è spento tutto. Era un sogno, anche difficile da realizzare: noi continuavamo a spingere e ognuno di noi sperava. Oggi è stata una partita brutta sotto tutti gli aspetti, arrivavano prima loro e concetti e scelte sbagliati. Non c'è stata una cosa buona oggi. Da lunedì dobbiamo pensare a fare punti e a vincere, per conquistare una qualificazione in Champions".