Napoli, caso Osimhen-Manolas: De Laurentiis chiede e ottiene il rinvio dell'udienza preliminare

Il presidente è indagato per falso in bilancio: accolta l'istanza dei suoi legali

03 Ott 2025 - 10:53

Si è concluso con un nulla di fatto il primo capitolo del procedimento penale a carico di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli è accusato di falso in bilancio relativo alle stagioni 2019, 2020 e 2021 per gli acquisti di Manolas e Osimhen, la cui contabilizzazione potrebbe essere servita a gonfiare artificiosamente le plusvalenze. 

Lorenzo Contrada e Fabio Fulgeri, legali di Aurelio De Laurentiis, hanno chiesto e ottenuto il rinvio dell'udienza preliminare. Lo stesso avvocato Contrada ha spiegato così questa scelta: "Abbiamo chiesto un rinvio al giudice al fine di depositare una consulenza tecnica di un professore universitario che dimostrerà che i criteri contabili utilizzati in bilancio sono assolutamente corretti. Il giudice ha accolto l'istanza e attende il deposito della nostra consulenza, valuterà tutto il 6 novembre". 

De Laurentiis, tramite i suoi legali, ha fatto sapere di essere tranquillo e sereno in merito all'esito dell'udienza preliminare, e "convinto di poter dimostrare di aver operato con la totale correttezza che rappresenta il Napoli, che ha sempre fatto del rispetto delle regole un riferimento assoluto da seguire".

