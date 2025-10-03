Napoli, caso Osimhen-Manolas: De Laurentiis chiede e ottiene il rinvio dell'udienza preliminare

Lorenzo Contrada e Fabio Fulgeri, legali di Aurelio De Laurentiis, hanno chiesto e ottenuto il rinvio dell'udienza preliminare. Lo stesso avvocato Contrada ha spiegato così questa scelta: "Abbiamo chiesto un rinvio al giudice al fine di depositare una consulenza tecnica di un professore universitario che dimostrerà che i criteri contabili utilizzati in bilancio sono assolutamente corretti. Il giudice ha accolto l'istanza e attende il deposito della nostra consulenza, valuterà tutto il 6 novembre".