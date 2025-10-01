Napoli, De Bruyne spegne il caso: "Sono un vincente, mai avuto problemi con Conte"

La settimana di Kevin De Bruyne continua a non prevedere tregua. Dopo le critiche post trasferta di San Siro contro il Milan e il caso, già rientrato, per la sostituzione voluta da Conte e non gradita, il fuoriclasse del Napoli è stato protagonista di una grande prestazione in Champions Laegue contro lo Sporting, fornendo un assist ed eguagliando Zinedine Zidane e Andres Iniesta nella speciale classifica della competizione (sono 26). Impossibile però non tornare sull'episodio con il tecnico che ha tenuto banco nelle ultime ore: "Non c'è stato alcun problema con mister Conte - ha chiuso il belga -. Io sono un vincente, voglio giocare e fare la differenza. Si è parlato e detto tanto in questi giorni, ma la verità è che non c'è alcun problema. Io voglio solo giocare e divertirmi".