Napoli, De Bruyne spegne il caso: "Sono un vincente, mai avuto problemi con Conte"

Il fuoriclasse belga esalta Hojlund: "Simile ad Haaland, può diventare devastante. Il mio ruolo? Decide il mister"
La settimana di Kevin De Bruyne continua a non prevedere tregua. Dopo le critiche post trasferta di San Siro contro il Milan e il caso, già rientrato, per la sostituzione voluta da Conte e non gradita, il fuoriclasse del Napoli è stato protagonista di una grande prestazione in Champions Laegue contro lo Sporting, fornendo un assist ed eguagliando Zinedine Zidane e Andres Iniesta nella speciale classifica della competizione (sono 26). Impossibile però non tornare sull'episodio con il tecnico che ha tenuto banco nelle ultime ore: "Non c'è stato alcun problema con mister Conte - ha chiuso il belga -. Io sono un vincente, voglio giocare e fare la differenza. Si è parlato e detto tanto in questi giorni, ma la verità è che non c'è alcun problema. Io voglio solo giocare e divertirmi".
Contro lo Sporting, De Bruyne ha preso in mano il centrocampo ed ha esaltato le qualità di Hojlund: "Abbiamo fatto una grande partita, creando tante opportunità. Vittoria meritata. Nel primo gol ho aspettato lo spazio e il momento giusto per servire Hojlund e lui ha fatto tutto il resto. Sta crescendo molto, ha caratteristiche simili ad Haaland anche se forse viene più incontro al pallone. Se puntasse sugli inserimenti potrebbe segnare tanto e aiutarci davvero".
Tra le polemiche delle ultime settimane ci sarebbe quella sul suo ruolo in campo nel centrocampo di Conte: "Spetta all'allenatore decidere, sicuramente sto giocando in modo diverso rispetto agli ultimi anni. Con l'età cambiano le cose, anche i tempi fisici. Posso scambiarmi con McTominay e ognuno troverà il proprio ruolo".
