Calcio

Brasile, dopo la Libertadores il Flamengo vince anche il campionato

04 Dic 2025 - 10:05
© Getty Images

© Getty Images

Il Flamengo è stato incoronato campione del Brasileirao, il campionato di calcio della serie A brasialiana, al Maracana. La squadra di Rio ha sconfitto il Ceará per 1-0, in una partita valida per la 37a giornata della competizione nazionale. Il gol decisivo per il 'Mengao' è stato segnato dall'ala Samuel Lino. Per l'attaccante 25enne si è trattato del quarto gol in 28 partite con la squadra rossonera in questa stagione. È arrivato al club a luglio, annunciato come l'acquisto più costoso nella storia della squadra. Si tratta dell'ottavo titolo del Flamengo nel Campionato brasiliano (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025). 

