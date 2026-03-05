le parole

Milan, Pavlovic svela il suo segreto: "Senza paura contro l'Inter. Pulisic il più duro da marcare"

Strahinja Pavlovic lancia la sfida all'Inter: il significato del suo nome, la corsa scudetto e l'elogio a Pulisic e Allegri

05 Mar 2026 - 08:26
videovideo

Strahinja Pavlovic ha svelato come il suo nome significhi "senza paura". E domenica sera il Milan non dovrà avere paura di affrontare l'Inter capolista e a +10, perché nulla è ancora scritto in chiave scudetto: "Mancano ancora undici giornate, daremo tutto fino all'ultimo minuto. Guardando il nostro rendimento c'è rammarico perché avremmo potuto avere più punti ma l'obiettivo, rispetto all'anno scorso, era stare nelle prime quattro e siamo in corsa".

Il difensore serbo, parlando a La Gazzetta dello Sport, mette pepe sulla stracittadina milanese: "La partita più importante della stagione, sarà dura e forse l'Inter giocherà con meno pressione rispetto a noi. Ma ogni derby è storia a sè. Ha ragione Leao a dire che è una gara da vita o morte e il Milan sarà pronto".

Pavlovic manda un augurio a Gabbia ("Ci mancherà"), crede nel ritorno al gol di Pulisic ("Il più duro per me da affrontare in allenamento, sguscia sempre via") e riserva parole di apprezzamento per Pio Esposito: "Per la sua età è molto forte".

Infine, su Allegri: "Mette molta attenzione sulla difesa, il merito è di tutta la squadra però: non solo dei difensori. Da lui ho imparato tante piccole cose, a prestare attenzione a dettagli che prima non consideravo e che fanno la differenza".

Spesa cartellini per la rosa, domina il Chelsea. Solo un'Italiana in top 10

1 di 16
© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro
© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro
© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro

© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro

© Getty Images | 1) Chelsea – 1,746 miliardi di euro

pavlovic
intervista
milan inter
derby
scudetto
allegri

Ultimi video

01:53
87' | Gol di Pasalic (Lazio-Atalanta 2-1)

Pasalic la combina grossa, Dia non perdona: 2-1 Lazio

00:11
DICH SARRI SU MERCATO PER SITO 4/3 OK DICH

Sarri risponde a Lotito: "Io blocco le cessioni?!? Non ne sapevo niente…"

10:34
Palladino: "Chance per la finale? 50 e 50"

Palladino: "Chance per la finale? 50 e 50"

08:05
Sarri: "Giocato alla pari con una big"

Sarri: "Giocato alla pari con una big"

05:21
Sarri: "A Bergamo ci sarà comunque da lottare"

Sarri: "A Bergamo ci sarà comunque da lottare"

32:00
Postpartita | Coppa Italia | 4 marzo

Postpartita | Coppa Italia | 4 marzo

00:22
Viviano e Pazzini: "Palladino ha empatia e coraggio"

Viviano e Pazzini: "Palladino ha empatia e coraggio"

00:41
Tacchinardi: "Massimo rispetto per i tifosi della Lazio"

Tacchinardi: "Massimo rispetto per i tifosi della Lazio"

01:59
Musah: "Voglio essere importante"

Musah: "Voglio essere importante"

02:18
Cataldi: "Ci mancano i nostri tifosi"

Cataldi: "Ci mancano i nostri tifosi"

01:45:42
Lazio-Atalanta: partita integrale

Lazio-Atalanta: partita integrale

01:42
Dia e Zaccagni: "Peccato per il finale di gara"

Dia e Zaccagni: "Peccato per il finale di gara"

05:33
Palladino: "Prestazione che ci dà ulteriore fiducia"

Palladino: "Prestazione che ci dà ulteriore fiducia"

03:26
Lazio-Atalanta 2-2, si decide tutto al ritorno

Lazio-Atalanta 2-2, si decide tutto al ritorno

01:35
90' | Gol di Musah (Lazio-Atalanta 2-2)

Musah beffa la Lazio e regala il pari all'Atalanta

01:53
87' | Gol di Pasalic (Lazio-Atalanta 2-1)

Pasalic la combina grossa, Dia non perdona: 2-1 Lazio

I più visti di Milan

DICH RICCI SU RIVALITA' PISA-LIVORNO CON ALLEGRI DICH

Ricci: "Io e Allegri stesso senso dell'umorismo"

DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

Paolo Scaroni e Giuseppe Marotta

Scaroni torna sul nuovo San Siro: "Assieme all'Inter per un motivo preciso"

Milan, Gabbia salta il derby e non solo: operato a Londra, torna tra un mese. Anche Bartesaghi in dubbio

Allegri come il Napoli di Conte di un anno fa: Max si aggrappa ai precedenti. Tre punte nel derby?

DICH RICCI SU INCARDONA INTERISTA DICH

Ricci e il derby in famiglia: "Eleonora non è più interista, tifa Milan per me"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:13
Mondiali 2026: vertice sulla sicurezza in Messico
Gianluca Rocchi
23:39
Tensione durante Carrarese-Catanzaro: Rocchi aggredito e costretto a lasciare lo stadio scortato dalla Polizia
20:41
Juve, Milik sui social: "Torno a fare ciò che amo"
19:30
Argentina: è scontro governo-federazione, il calcio si ferma
19:00
Verona: lesioni muscolari per Bella-Kotchap e Slotsager