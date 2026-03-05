Milan, Pavlovic svela il suo segreto: "Senza paura contro l'Inter. Pulisic il più duro da marcare"

Spesa cartellini per la rosa, domina il Chelsea. Solo un'Italiana in top 10
Strahinja Pavlovic lancia la sfida all'Inter: il significato del suo nome, la corsa scudetto e l'elogio a Pulisic e Allegri
Strahinja Pavlovic ha svelato come il suo nome significhi "senza paura". E domenica sera il Milan non dovrà avere paura di affrontare l'Inter capolista e a +10, perché nulla è ancora scritto in chiave scudetto: "Mancano ancora undici giornate, daremo tutto fino all'ultimo minuto. Guardando il nostro rendimento c'è rammarico perché avremmo potuto avere più punti ma l'obiettivo, rispetto all'anno scorso, era stare nelle prime quattro e siamo in corsa".
Il difensore serbo, parlando a La Gazzetta dello Sport, mette pepe sulla stracittadina milanese: "La partita più importante della stagione, sarà dura e forse l'Inter giocherà con meno pressione rispetto a noi. Ma ogni derby è storia a sè. Ha ragione Leao a dire che è una gara da vita o morte e il Milan sarà pronto".
Pavlovic manda un augurio a Gabbia ("Ci mancherà"), crede nel ritorno al gol di Pulisic ("Il più duro per me da affrontare in allenamento, sguscia sempre via") e riserva parole di apprezzamento per Pio Esposito: "Per la sua età è molto forte".
Infine, su Allegri: "Mette molta attenzione sulla difesa, il merito è di tutta la squadra però: non solo dei difensori. Da lui ho imparato tante piccole cose, a prestare attenzione a dettagli che prima non consideravo e che fanno la differenza".
