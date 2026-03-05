Milan, Pavlovic svela il suo segreto: "Senza paura contro l'Inter. Pulisic il più duro da marcare"

Strahinja Pavlovic ha svelato come il suo nome significhi "senza paura". E domenica sera il Milan non dovrà avere paura di affrontare l'Inter capolista e a +10, perché nulla è ancora scritto in chiave scudetto: "Mancano ancora undici giornate, daremo tutto fino all'ultimo minuto. Guardando il nostro rendimento c'è rammarico perché avremmo potuto avere più punti ma l'obiettivo, rispetto all'anno scorso, era stare nelle prime quattro e siamo in corsa".