Milan, Gabbia salta il derby e non solo: operato a Londra, torna tra un mese. Anche Bartesaghi in dubbio
Il difensore sotto i ferri per un'ernia inguinale, l'esterno sarà valutato giorno per giorno. Si scalda Estupinan
A Milano è quella settimana lì... Domenica sera a San Siro Milan e Inter si sfidano in un derby che probabilmente dirà pochissimo sul destino del campionato ma che per le due squadre è importantissimo, "una questione personale" come ha detto Rafa Leao. I rossoneri, che non perdono da quasi due anni, sognano una vittoria che li riporterebbe a -7 e blinderebbe in maniera definitiva la qualificazione alla prossima Champions, ma le notizie che arrivano da Milanello non sono buone per Massimiliano Allegri, che dovrà a fare a meno di Matteo Gabbia. E quasi sicuramente anche di Davide Bartesaghi.
Il difensore centrale in particolare, resterà fuori per almeno un mese. Nella giornata di martedì infatti, l'ex Villarreal si è operato chirurgicamente a Londra per un'ernia inguinale dopo essersi sottoposto a una visita specialistica presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra. L'operazione è perfettamente riuscita: Gabbia tornerà mercoledì in Italia per iniziare con la fisioterapia.
Fronte Bartesaghi: sono state escluse lesioni dopo il problema al flessore destro accusato nel finale a Cremona, ma a oggi non si è ancora allenato in gruppo e le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno per provare a recuperarlo per il big match di San Siro. In caso di forfait, al suo posto sulla sinistra nell'irrinunciabile 3-5-2 di Allegri (il 4-3-3 è una soluzione "solo a partita in corso" come spiegato dal tecnico nella pancia dello Zini) ci sarà Estupinan, che ultimamente ha giocato pochissimo e fin qui ha sempre deluso quando impiegato.
Le ultime da Milanello, dove intanto il Bebote Gimenez sta ultimando il lavoro propedeutico al rientro in gruppo, non sono quindi buone nuove per l'allenatore rossonero, che a centrocampo dovrebbe scegliere ancora Fofana e in attacco sembra intenzionato e confermare la coppia Pulisic-Leao nonostante le difficoltà realizzative mostrate contro la Cremonese.