Allegri come il Napoli di Conte di un anno fa: Max si aggrappa ai precedenti. Tre punte nel derby?
Obbligatorio il successo nel derby per credere nello scudetto: si passa al 4-3-3?
Tre punti che profumano di Champions League, ormai quasi blindata salvo colpi di scena, ma restano i soliti e ormai noti difetti. Il Milan visto a Cremona non colpisce per bellezza e conferma le consuete difficoltà con le medio-piccole: troppi i gol sprecati sotto porta senza dimenticare alcuni errori tecnici evidenti spalmati per tutti i novanta minuti. Maignan e compagni hanno però una identità chiara nel bene e nel male: soprattutto questo ha permesso ai rossoneri di essere secondi dopo 27 giornate con 57 punti. Un bottino importante ma offuscato dal ruolino dell'Inter, distante ben dieci lunghezze.
Dicevamo dei 57 punti, gli stessi realizzati nella medesima giornata della Serie A 2021/2022, quella che ha portato poi allo scudetto targato Pioli. Ma anche gli stessi del Napoli di Antonio Conte di un anno fa, poi vittorioso alla fine di un duello all'ultimo sangue. Certo, lo scorso marzo lo scenario in vetta era diverso: l'Inter era avanti di appena un punto rispetto agli azzurri.
Al netto di come finirà, questi numeri evidenziano la bontà del lavoro di Allegri e al contempo il grande percorso degli odiati cugini nerazzurri, dai più considerati irraggiungibili. Ma c'è chi spera ancora nel derby, programmato per il prossimo 8 marzo a San Siro: l'ultima grande opportunità per accorciare e credere ancora nello scudetto. Obbligatoria la vittoria.
Anche per questo Allegri potrebbe valutare di puntare su un undici più offensivo, magari partendo dal 1' con il 4-3-3. Uno schieramento che è nelle corde della squadra e proposto anche a Cremona poco dopo l'ora di gioco. In questo caso ci sarebbe Fullkrug a occupare il centro dell'attacco con Leao libero di muoversi su tutto il fronte offensivo. Il portoghese non è un goleador: lo dimostrano anche i tanti gol falliti contro la Cremonese prima del timbro finale su preciso assist di Nkunku. L'eventuale presenza del tedesco ex Borussia potrebbe togliere anche un po' di responsabilità allo stesso Rafa che sta pian piano migliorando la condizione. Almeno le idee però Leao le ha chiare: "Sarà un derby da vita o morte". L'Inter è avvisata.