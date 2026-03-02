Allegri come il Napoli di Conte di un anno fa: Max si aggrappa ai precedenti. Tre punte nel derby?

Anche per questo Allegri potrebbe valutare di puntare su un undici più offensivo, magari partendo dal 1' con il 4-3-3. Uno schieramento che è nelle corde della squadra e proposto anche a Cremona poco dopo l'ora di gioco. In questo caso ci sarebbe Fullkrug a occupare il centro dell'attacco con Leao libero di muoversi su tutto il fronte offensivo. Il portoghese non è un goleador: lo dimostrano anche i tanti gol falliti contro la Cremonese prima del timbro finale su preciso assist di Nkunku. L'eventuale presenza del tedesco ex Borussia potrebbe togliere anche un po' di responsabilità allo stesso Rafa che sta pian piano migliorando la condizione. Almeno le idee però Leao le ha chiare: "Sarà un derby da vita o morte". L'Inter è avvisata.