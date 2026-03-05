Mondiali 2026: vertice sulla sicurezza in Messico

Il ministro della Sicurezza del Messico, Omar García Harfuch, ha presieduto una riunione con i rappresentanti della Fifa sulle le misure di protezione in vista dei Mondiali di quest'anno. All'incontro, voluto dalla presidente Claudia Sheinbaum, hanno partecipato alte cariche del governo federale, esponenti militari e le autorità dei tre stati ospitanti: Città del Messico, Jalisco e Nuevo León. Attraverso i canali istituzionali, il ministro ha illustrato i risultati e gli obiettivi del vertice: "Abbiamo esaminato i protocolli di indagine, prevenzione e dispiegamento operativo che saranno attuati durante questo evento internazionale". Secondo quanto emerso dalle comunicazioni, il lavoro congiunto tra i tre livelli di governo avrà lo scopo di blindare le aree interessate dal torneo. Le autorità messicane hanno rassicurato l'opinione pubblica sottolineando che la totale incolumità dei residenti e delle migliaia di tifosi in arrivo nel Paese sarà pienamente garantita per tutta la durata della competizione sportiva.