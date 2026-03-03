Addio vecchio San Siro, il futuro è "verticale": Scaroni traccia la rotta di Inter e Milan verso il 2031

Il presidente del Milan, parlando a Dazn, ribadisce la capienza: "Avrà 71.500 posti quindi conserveremo la capienza attuale. E faremo in meglio ciò che oggi offrono stadi inglesi, francesi e tedeschi". Poi la risposta a una domanda che si fanno tanti tifosi: "Perché costruirlo insieme all'Inter e non da soli? Ci abbiamo messo 7 anni per fare uno stadio nuovo, chissà quanto tempo ci avremmo messo per farne due a Milano... da questo punto di vista essere insieme è stata una soluzione, anche perché Inter e Milan hanno le stesse esigenze e questo semplifica tutto".