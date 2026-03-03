Addio vecchio San Siro, il futuro è "verticale": Scaroni traccia la rotta di Inter e Milan verso il 2031

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames
l nuovo stadio di Inter e Milan sarà pronto nel 2031. Paolo Scaroni annuncia una capienza di 71.500 posti e un design verticale
Si torna a parlare del nuovo San Siro, che dovrebbe essere pronto per il 2031: la nuova casa di Inter e Milan sorgerà nella stessa zona dello stesso, iconico, impianto attuale. Paolo Scaroni spiega i motivi per i quali le due società hanno sentito l'esigenza di avere un nuovo stadio: "Ora le partite si vedono bene e tutti gli siamo affezionati: ma sono le uniche cose che vanno bene. Non funzionano accessibilità, spazi dedicati, sicurezza e tante cose che uno stadio moderno deve avere".
Il presidente del Milan, parlando a Dazn, ribadisce la capienza: "Avrà 71.500 posti quindi conserveremo la capienza attuale. E faremo in meglio ciò che oggi offrono stadi inglesi, francesi e tedeschi". Poi la risposta a una domanda che si fanno tanti tifosi: "Perché costruirlo insieme all'Inter e non da soli? Ci abbiamo messo 7 anni per fare uno stadio nuovo, chissà quanto tempo ci avremmo messo per farne due a Milano... da questo punto di vista essere insieme è stata una soluzione, anche perché Inter e Milan hanno le stesse esigenze e questo semplifica tutto".
"Infine qualche anticipazione sul design: "Sarà uno stadio verticale, gli spettatori saranno ancora più vicini al campo rispetto a ora. Si vedrà ancora meglio. Nelle proessime settimane mi aspetto di ricevere le prime proposte dagli architetti" conclude Scaroni.
