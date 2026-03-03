le parole

Addio vecchio San Siro, il futuro è "verticale": Scaroni traccia la rotta di Inter e Milan verso il 2031

l nuovo stadio di Inter e Milan sarà pronto nel 2031. Paolo Scaroni annuncia una capienza di 71.500 posti e un design verticale

03 Mar 2026 - 13:25
videovideo

Si torna a parlare del nuovo San Siro, che dovrebbe essere pronto per il 2031: la nuova casa di Inter e Milan sorgerà nella stessa zona dello stesso, iconico, impianto attuale. Paolo Scaroni spiega i motivi per i quali le due società hanno sentito l'esigenza di avere un nuovo stadio: "Ora le partite si vedono bene e tutti gli siamo affezionati: ma sono le uniche cose che vanno bene. Non funzionano accessibilità, spazi dedicati, sicurezza e tante cose che uno stadio moderno deve avere".

La scelta del progetto condiviso: Inter e Milan ancora insieme

 Il presidente del Milan, parlando a Dazn, ribadisce la capienza: "Avrà 71.500 posti quindi conserveremo la capienza attuale. E faremo in meglio ciò che oggi offrono stadi inglesi, francesi e tedeschi". Poi la risposta a una domanda che si fanno tanti tifosi: "Perché costruirlo insieme all'Inter e non da soli? Ci abbiamo messo 7 anni per fare uno stadio nuovo, chissà quanto tempo ci avremmo messo per farne due a Milano... da questo punto di vista essere insieme è stata una soluzione, anche perché Inter e Milan hanno le stesse esigenze e questo semplifica tutto".

Capienza e design: 71.500 posti per uno "stadio verticale

 "Infine qualche anticipazione sul design: "Sarà uno stadio verticale, gli spettatori saranno ancora più vicini al campo rispetto a ora. Si vedrà ancora meglio. Nelle proessime settimane mi aspetto di ricevere le prime proposte dagli architetti" conclude Scaroni.

I grandi stadi abbattuti e ricostruiti: San Siro come Wembley, Highbury e il San Mames

1 di 38
© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY
© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY
© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY

© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY

© Getty Images | MAINE ROAD - MAN CITY

nuovo san siro
scaroni
dettagli

Ultimi video

03:09
La Coppa Italia live

La Coppa Italia live

03:58
Zalewski: "C'è tanta voglia di prendersi il trofeo"

Zalewski: "C'è tanta voglia di prendersi il trofeo"

03:04
Zacagni: "Per noi la Coppa Italia è un'occasione importante"

Zaccagni: "Per noi la Coppa Italia è un'occasione importante"

02:32
Inter, tutto in 7 giorni

Inter, tutto in 7 giorni

02:37
Fabregas e l'Inter

Fabregas e l'Inter

01:59
Il fenomeno Como

Il fenomeno Como

01:41
Leao, il derby nel mirino

Leao, il derby nel mirino

03:19
Supervolata Champions

Supervolata Champions

01:40
Napoli, tempo di ritorni

Napoli, tempo di ritorni

01:17
Juve, ecco i rinnovi

Juve, ecco i rinnovi

02:00
Juventus senza difesa

Juventus senza difesa

01:35
Incubo scontri diretti

Incubo scontri diretti

01:59
Zalewski sfida la Lazio

Zalewski sfida la Lazio

03:21
Il Var a chiamata

Il Var a chiamata

02:15
Auguri a Zibì Boniek

Auguri a Zibì Boniek

03:09
La Coppa Italia live

La Coppa Italia live

I più visti di Milan

DICH ALLEGRI POST CREMONESE DICH

Allegri: "Importante tornare alla vittoria. Derby? Ci prepariamo al meglio"

13 SRV JASHARI INTERVISTA STILOSA 27/2

Jashari: "Ora sono al 100%. Tra Baggio e Pirlo assomiglio di più a..."

DICH ALLEGRI PRE CREMONESE DICH

Allegri: "Ora dobbiamo tornare a correre, con la società c'è totale sintonia"

Da Maignan a Caprile, Valenti blocca di nuovo il portiere: questa volta però è fallo. Tifosi Milan imbufaliti

Allegri come il Napoli di Conte di un anno fa: Max si aggrappa ai precedenti. Tre punte nel derby?

Allegri guarda avanti: "Ko col Parma ha lasciato il segno, ma la stagione si decide ora"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:56
Serie B, invase il campo durante Palermo-Sudtirol: Daspo di 10 anni
13:28
Inter eliminata dal Bodo e beffata? Rischia la multa per lo sponsor in Norvegia
12:44
Serie A, Pinamonti e Wesley tra i sei squalificati per una giornata
Luciano Spalletti
12:28
Roma, multa di 6.000 euro per i cori contro Spalletti
11:24
Fiorentina, esordio-incubo per Rugani: sbaglia su ogni gol dell'Udinese, le scuse di Vanoli