Nuovo stadio Milan, Cardinale incontra Sala e Fontana: "Confermata la volontà di procedere con La Maura"

Sul tavolo il progetto dei rossoneri per il nuovo impianto nell'area dell'ippodromo. Il patron di RedBird: "Stiamo lavorando molto, buon incontro"

Giornata cruciale per il nuovo stadio in casa Milan. Gerry Cardinale questa mattina ha incontrato a Palazzo Marino il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, mentre nel pomeriggio si è spostato in Regione Lombardia per un vertice con il governatore Fontana. "Nessuna novità ma stiamo lavorando molto, è stato un buon incontro". Queste le uniche parole pronunciate dal fondatore di RedBird e proprietario del Milan, al termine del vertice di questo pomeriggio a Palazzo Lombardia.

NUOVO STADIO MILAN, CARDINALE VEDE SALA E FONTANA L'americano, sempre accompagnato dall'amministratore delegato Giorgio Furlani e il presidente Paolo Scaroni ha fatto il punto sul progetto del nuovo stadio del club rossonero. Il patron di RedBird e proprietario del club rossonero, arrivato nei giorni scorsi a Milano, oltre a presentare al sindaco il progetto che i rossoneri vogliono portare avanti sull'area dell'ippodromo 'La Maura', avrebbe anche aggiornato Sala sulla produzione dei documenti richiesti dal Comune a RedBird in merito alla trasparenza sulla proprietà del Milan dopo il passaggio di consegne in via Aldo Rossi tra Elliott e la società di Cardinale della scorsa estate.

CARDINALE E IL NUOVO STADIO, NIENTE INCONTRO CON L'INTER Al momento nell'agenda del proprietario del Milan non sarebbero previsti incontri congiunti con l'Inter, visto che l'idea del nuovo San Siro condiviso con i nerazzurri appare al momento definitivamente tramontata. Nessun incontro in programma quindi tra Cardinale e Steven Zhang.

SALA SUL PROGETTO DEL NUOVO STADIO MILAN A LA MAURA Dopo l'incontro il sindaco di Milano ha risposto alle domande dei cronisti: "Loro confermano la volontà di procedere su La Maura. Quello che io ho chiesto è per prima cosa di confermarmi formalmente che non intendono procedere con il progetto dello stadio vicino a San Siro - ha dichiarato a margine dell'infopoint di cantiere del nuovo policlinico in centro - Rispetto a La Maura ho ribadito che prendo atto del loro interesse: ciò che serve è un progetto. Ritengono che in un paio di settimane potranno portarmi un progetto di massima e quello che chiedono in termini di nostri passi formali per avviare il procedimento. Per me è importante che il processo amministrativo sullo stadio vicino a San Siro, trovi una definizione: non si può rimanere sospesi".

NUOVO STADIO MILANO, LE ULTIME NOTIZIE Sala ha commentato anche le proteste contro l'ipotesi nuovo stadio di molti cittadini: "Ci sarà senz'altro un passaggio in Consiglio Comunale, ma il problema evidentemente non è solo il Consiglio Comunale ma è nel Parco Sud e cosa pensano loro, per questo alle squadre ho chiesto di esprimere un reale interesse. Lì c'è un'area verde molto importante: cosa rimarrà? Rimarrà un grande parco pubblico oppure no? Ho bisogno di un progetto per avviare poi verifiche con la politica in primis".

FONTANA SUL NUOVO STADIO MILAN A LA MAURA "Gerry Cardinale mi ha presentato il progetto del nuovo stadio che vorrebbe realizzare nell'area 'La Maura' a Milano" durante un incontro a Palazzo Lombardia "cordiale e positivo, che mi ha fatto comprendere a pieno le intenzioni della società rossonera". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo l'incontro avuto nel pomeriggio con il patron di RedBird e proprietario del Milan Gerry Cardinale, e l' amministratore delegato del club rossonero, Giorgio Furlani. Il governatore ha poi accompagnato Cardinale anche sul terrazzo 'più alto di Milano' al 38esimo piano di Palazzo Lombardia. "Nel mostrargli San Siro - conclude Fontana - da grande tifoso rossonero, ho dato appuntamento a Cardinale per la gara di Champions League Milan-Napoli, senza aggiungere altro".

