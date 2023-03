San Siro, Sala: "Il Milan ci dica se c'è un progetto"

incontro a breve

Il sindaco di Milano: "Sentirò i vertici rossoneri in questi giorni, devono dirci se abbandonano il progetto con l'Inter e proseguiranno da soli"

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, chiede chiarezza al Milan sul progetto del nuovo San Siro: "Sentirò i vertici rossoneri in questi giorni, credo che prossimamente ci sarà un incontro. Ho bisogno di atti formali, perché devono dirci se c’è un progetto, devono presentare la loro idea. Per cui li solleciterò ma capisco anche la complessità di elaborare un progetto su un'idea che è nata da pochissimo tempo".

Giuseppe Sala ha risposto così ai giornalisti che gli hanno chiesto se il Milan gli ha fatto sapere cosa intende fare sul nuovo stadio, se proseguirà con l'Inter o realizzare un progetto in solitaria a La Maura. "È chiaro che prima di portarci una nuova proposta devono dirci che la proposta su cui si stava lavorando la abbandonano - ha proseguito a margine del Forum dell'abitare -. Devo sentire Scaroni, sono in partenza perché vado a Vicenza a supportare il candidato sindaco della nostra parte politica, lo chiamerò in macchina perché mi pare di capire che Jerry Cardinale sarà a Milano in questi giorni".

MILAN, CARDINALE ARRIVA: SI PARLERÀ ANCHE DI SAN SIRO Il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, è infatti in arrivo a Milano per accelerare sul nuovo stadio. Questa la priorità nell'agenda di Cardinale, con l'area de La Maura che resta l'opzione principale al vaglio della proprietà del Milan, sebbene non sia l'unica: sullo sfondo restano le opzioni che portano a Sesto San Giovanni, San Donato e Rozzano. Per Cardinale, durante la sua permanenza milanese (che fa seguito a precedenti impegni in Europa) nessun incontro calendarizzato con Paolo Maldini, per non interferire con l'area sport in questo momento che inevitabilmente resta innanzitutto legato alla vicenda del rinnovo contrattuale con Rafael Leao.

