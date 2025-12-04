Gudmundsson assolto da accuse sessuali in Islanda: "Finalmente"

"Il caso è finalmente chiuso. Sono passati 893 giorni dall'incidente. Io c'ero, ricordo tutto e so cosa è vero e corretto. Sono lieto che la Corte del Land ha confermato il risultato raggiunto in precedenza dal tribunale distrettuale - e non si può dimenticare che anche il procuratore distrettuale ha archiviato il caso all'epoca. Questa è quella che chiamo una vittoria convincente per 3-0". Così l'attaccante della Fiorentina Albert Gudmundsson commenta su Instagram la definitiva assoluzione, arrivata la scorsa settimana, in un caso di 'cattiva condotta sessuale' in Islanda. Nel lungo post, il calciatore spiega le sue ragioni ricordando come sia stato "sotto il microscopio dei media quasi quotidianamente tutto questo tempo" e che "ciò che mi ha fatto andare avanti sono stati i miei cari. I miei figli, la mia mamma, i miei genitori, le mie sorelle, la famiglia e gli amici. Voi siete gli eroi di questo processo. Non potrò mai ringraziarti abbastanza".