Real Madrid, Alexander-Arnold infortunato: in dubbio per il City

Il difensore del Real Madrid Trent Alexander-Arnold si è infortunato alla gamba sinistra e quasi certamente salterà il big match contro il Manchester City in Champions League. Il terzino destro inglese si è infortunato al muscolo superiore della gamba sinistra. Mercoledì, all'inizio del secondo tempo, ha abbandonato la partita vinta per 3-0 contro l'Athletic Bilbao. L'ex giocatore del Liverpool è stato fuori per circa sei settimane in questa stagione a causa di un altro infortunio alla gamba sinistra. Alexander-Arnold aveva giocato quattro partite consecutive da titolare con la squadra di Xabi Alonso prima di quest'ultimo contrattempo. Anche l'altro terzino destro del Madrid, Dani Carvajal, non è disponibile dopo aver subito un intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro.