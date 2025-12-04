Logo SportMediaset

Calcio

Cremonese, recupero per Moumbagna

04 Dic 2025 - 17:28

La Cremonese si sta preparando allo scontro diretto contro il Lecce di domenica all'ora di pranzo. La squadra di Nicola in questo momento sta spingendo per cercare di recuperare tutti i suoi effettivi. Attualmente restano fermi Collocolo, ne avrà per altre settimane, e Faye che però sta pian piano recuperando dal problema alla caviglia. Il resto della squadra si sta allenando bene, con l'attaccante Moumbagna che sta accelerando e per la gara contro i giallorossi dovrebbe essere a disposizione pronto a giocare qualche minuto. L'entusiasmo è alto, ma anche la consapevolezza che serve tenere i piedi piantati a terra. Difficile che Nicola possa variare di molto la formazione rispetto a quella vista contro il Bologna, l'unico dubbio Resta a centrocampo con Grassi e Payero che si giocano una maglia accanto a Vandeputte e Bondo. 

