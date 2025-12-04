Cremonese, recupero per Moumbagna

La Cremonese si sta preparando allo scontro diretto contro il Lecce di domenica all'ora di pranzo. La squadra di Nicola in questo momento sta spingendo per cercare di recuperare tutti i suoi effettivi. Attualmente restano fermi Collocolo, ne avrà per altre settimane, e Faye che però sta pian piano recuperando dal problema alla caviglia. Il resto della squadra si sta allenando bene, con l'attaccante Moumbagna che sta accelerando e per la gara contro i giallorossi dovrebbe essere a disposizione pronto a giocare qualche minuto. L'entusiasmo è alto, ma anche la consapevolezza che serve tenere i piedi piantati a terra. Difficile che Nicola possa variare di molto la formazione rispetto a quella vista contro il Bologna, l'unico dubbio Resta a centrocampo con Grassi e Payero che si giocano una maglia accanto a Vandeputte e Bondo.