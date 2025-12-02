Calciomercato Milan: Sergio Ramos proposto a zero, la strategia del club dopo la suggestione Thiago Silva

Il calciomercato del Milan si accende con una suggestione di livello mondiale in vista della sessione di gennaio. Sergio Ramos, leggendario difensore spagnolo ex Real Madrid, avrebbe deciso di rimettersi in gioco in Europa dopo l'esperienza in Messico per cercare di guadagnarsi la convocazione ai Mondiali 2026 e il suo nome è finito, tramite intermediari, sul tavolo della dirigenza rossonera.