Milan, tifosi già pazzi di Hauge: gol decisivo e... compiti in aereo

Tutti pazzi per Jens Petter Hauge. Dopo aver trascinato il Milan ai sedicesimi di Europa League da primo nel girone con quello che sta diventando il 'gol alla Hauge', il norvegese, che da quando è in rossonero ha una media di un gol ogni 90' circa, è stato grande protagonista anche del post gara, sul volo di ritorno da Praga. il Milan ha pubblicato infatti, sul proprio account di Tik Tok, un video in cui si vede il giovane attaccante norvegese che approfitta del "tempo libero" per studiare l'italiano. Nel video il numero 15 rossonero appare concentrato, cuffie alle orecchie e libro e quaderni alla mano, a studiare la lingua per comunicare meglio coi compagni e sui social i tifosi del Milan sono già pazzi di lui.