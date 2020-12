Milan, Pioli lancia Hauge: "Non abbiamo ancora visto il suo potenziale"

QUI MILAN

Il Milan sta scoprendo Hauge, ma chi lo vede tutti i giorni in allenamento non è sorpreso, anzi: "Sono sicuro che non abbiamo visto ancora tutto il suo potenziale. Ha fatto un gol bellissimo, ma nella prestazione sono sicuro che può fare ancora meglio. Ha tanti margini di miglioramento”. Parola del tecnico Stefano Pioli che sta pian piano inserendo il norvegese. Vittoria importante a Praga: "Bravi tutti, si sono fatti trovare pronti".

Prima da titolare per Kalulu: "In allenamento quando mancavano difensori centrali lo abbiamo provato lì. Mi ha detto che aveva già giocato come centrale nel settore giovanile. Sono contento per la loro prestazioni (per Kalulu e Leo Duarte, ndr) e sono contento che si siano tolti questa soddisfazione”.

Bene anche Tatarusanu in porta: "È un portiere affidabile, ha un ruolo delicato e difficile. Fa il secondo ad uno dei portieri più forti del mondo, ma è un professionista. Dovevamo evitare quella situazione lì ma lui si è fatto trovare molto pronto, quindi bene così”.

Infine un doveroso ricorso su Paolo Rossi: "Sono molto triste per la scomparsa di Paolo. È stato un compagno, ci ho giocato quando lui era già Pablito e io ero un ragazzino. Una persona disponibile, serena, sono molto dispiaciuto, faccio le condoglianze alla famiglia. Era una persona sempre disponibile ad aiutarti, sempre serena e sorridente. Era determinato a dare il massimo con una serenità importante, pur avendo vinto tutto. Le persone semplici spesso sono le più importanti".