Milan, Pulisic e Rabiot scalpitano: a Milanello nel giorno di riposo per esserci col Parma

L'americano e il francese hanno rinunciato al giorno di riposo per continuare il lavoro di recupero dai rispettivi infortunidi Redazione
© Getty Images
Christian Pulisic e Adrien Rabiot scalpitano per tornare in campo il prima possibile, magari già sabato sera a Parma, ultimo match prima della sosta per le nazionali. L'americano e il francese, fermi proprio dalla passata sosta, hanno rinunciato al giorno di riposo concesso da Max Allegri dopo la vittoria contro la Roma e si sono presentati al centro sportivo rossonero di Milanello per proseguire il loro lavoro di recupero.
Pulisic ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro nell'amichevole del 15 ottobre tra Usa e Australia, un infortunio che aveva fatto arrabbiare il Milan, visto che il calciatore si era presentato nel ritiro a stelle e strisce già in condizioni non ottimali. Rabiot, invece, ha accusato un problema al soleo durante gli impegni con la Francia.
I due calciatori stanno provando a forzare per tornare in campo prima della sosta e dei due quello che ha maggiori possibilità di farcela è Pulisic. Ovviamente in casa Milan non verrà preso alcun rischio, anche perché alla ripresa del campionato (il 23 novembre) c'è il derby con l'Inter. E per allora Allegri spera che l'infermeria sarà vuota.