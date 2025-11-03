Milan, Pulisic e Rabiot scalpitano: a Milanello nel giorno di riposo per esserci col Parma

I due calciatori stanno provando a forzare per tornare in campo prima della sosta e dei due quello che ha maggiori possibilità di farcela è Pulisic. Ovviamente in casa Milan non verrà preso alcun rischio, anche perché alla ripresa del campionato (il 23 novembre) c'è il derby con l'Inter. E per allora Allegri spera che l'infermeria sarà vuota.