Calcio
Milan
MILAN

Milan, Pulisic e Rabiot scalpitano: a Milanello nel giorno di riposo per esserci col Parma

L'americano e il francese hanno rinunciato al giorno di riposo per continuare il lavoro di recupero dai rispettivi infortuni

di Redazione
03 Nov 2025 - 18:17
Christian Pulisic e Adrien Rabiot scalpitano per tornare in campo il prima possibile, magari già sabato sera a Parma, ultimo match prima della sosta per le nazionali. L'americano e il francese, fermi proprio dalla passata sosta, hanno rinunciato al giorno di riposo concesso da Max Allegri dopo la vittoria contro la Roma e si sono presentati al centro sportivo rossonero di Milanello per proseguire il loro lavoro di recupero.

Milan, primi esami superati: dal Napoli alla Roma un mini-ciclo quasi perfetto nonostante l'emergenza

Pulisic ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro nell'amichevole del 15 ottobre tra Usa e Australia, un infortunio che aveva fatto arrabbiare il Milan, visto che il calciatore si era presentato nel ritiro a stelle e strisce già in condizioni non ottimali. Rabiot, invece, ha accusato un problema al soleo durante gli impegni con la Francia.

I due calciatori stanno provando a forzare per tornare in campo prima della sosta e dei due quello che ha maggiori possibilità di farcela è Pulisic. Ovviamente in casa Milan non verrà preso alcun rischio, anche perché alla ripresa del campionato (il 23 novembre) c'è il derby con l'Inter. E per allora Allegri spera che l'infermeria sarà vuota.

