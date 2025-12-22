McKennie: "Il rinnovo? Ho fatto 200 partite con la Juve, spero di farne altre 200"

"Il rinnovo del mio contratto in scadenza? Di questo si occupa il mio agente, io spero di rimanere qui, vediamo. La Juve è un grande club, è difficile restare qui e fare 200 presenze, però l'ho fatto. E' un gran momento per me, sono molto felice". Lo ha detto il centrocampista della Juventus Weston McKennie in visita all'oratorio salesiano 'Michele Rua' di Torino, sostenuto per il secondo anno consecutivo dalla sua fondazione, la 'McKennie's Magical Youth Mission'.