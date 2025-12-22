Logo SportMediaset

McKennie: "Il rinnovo? Ho fatto 200 partite con la Juve, spero di farne altre 200"

Il centrocampista americano: "Spalletti ci ha dato la scossa"

22 Dic 2025 - 20:42
"Il rinnovo del mio contratto in scadenza? Di questo si occupa il mio agente, io spero di rimanere qui, vediamo. La Juve è un grande club, è difficile restare qui e fare 200 presenze, però l'ho fatto. E' un gran momento per me, sono molto felice". Lo ha detto il centrocampista della Juventus Weston McKennie in visita all'oratorio salesiano 'Michele Rua' di Torino, sostenuto per il secondo anno consecutivo dalla sua fondazione, la 'McKennie's Magical Youth Mission'.

