Con Fullkrug il Milan ha finalmente un centravanti: Allegri ha l'arma in più contro i blocchi bassi

Fullkrug è il primo arrivo del mercato di riparazione del Milan e Allegri ha finalmente un attaccante vero. Già perché Nkunku, pur pagato tantissimo, non lo è e Gimenez, oltre ai problemi fisici, non ha mai davvero convinto. Si sa che l'allenatore rossonero, se ha a disposizione Leao e Pulisic, non ha intenzione di ritoccare l'attacco: il portoghese e lo statunitense sono i suoi titolari. Punto. Tutto bello quando si affrontano squadre che ti lasciano spazio alle spalle, poco simpatico quando devi fare la partita. La famosa idiosincrasia rossonera alle neopromosse o a chi ti costringe ad attaccare. Non può essere un caso che il Milan abbia perso con la Cremonese e pareggiato con Pisa, Parma e Sassuolo, mentre ha vinto con Inter, Napoli, Roma e Bologna, oltre ad avere gettato via due punti in casa della Juventus.