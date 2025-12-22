Con Fullkrug il Milan ha finalmente un centravanti: Allegri ha l'arma in più contro i blocchi bassi

Il tedesco può essere una soluzione contro le squadre chiuse, magari a partita in corsodi Andrea Cocchi
Fullkrug è il primo arrivo del mercato di riparazione del Milan e Allegri ha finalmente un attaccante vero. Già perché Nkunku, pur pagato tantissimo, non lo è e Gimenez, oltre ai problemi fisici, non ha mai davvero convinto. Si sa che l'allenatore rossonero, se ha a disposizione Leao e Pulisic, non ha intenzione di ritoccare l'attacco: il portoghese e lo statunitense sono i suoi titolari. Punto. Tutto bello quando si affrontano squadre che ti lasciano spazio alle spalle, poco simpatico quando devi fare la partita. La famosa idiosincrasia rossonera alle neopromosse o a chi ti costringe ad attaccare. Non può essere un caso che il Milan abbia perso con la Cremonese e pareggiato con Pisa, Parma e Sassuolo, mentre ha vinto con Inter, Napoli, Roma e Bologna, oltre ad avere gettato via due punti in casa della Juventus.
C'è insomma un problema quando non c'è spazio. Fullkrug può essere la soluzione, magari a partita in corso, per forzare le squadre chiuse. Il tedesco non è certo un mostro di tecnica individuale ma può essere molto utile come appoggio al limite o per sfruttare i centimetri anche in un'area di rigore particolarmente affollata. Il prossimo filotto rossonero, in campionato, sembrerebbe favorevole: Verona e Genoa in casa, Cagliari e Fiorentina fuori, prima della trasferta a Como, recupero della giornata persa per la Supercoppa. Sembrerebbe, visti i precedenti. La presenza di una punta pura, però, potrebbe consentire di avere una soluzione in corsa anche con Leao e Pulisic a disposizione. Se il risultato non si sblocca ci sarebbe anche la possibilità di piazzare i due titolari alle spalle e ai lati di Fullkrug, in modo da aumentare il numero delle direttrici del gioco rossonero.