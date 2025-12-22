Logo SportMediaset

Buone notizie per Allegri: Leao in gruppo. Può tornare con il Verona

Il portoghese ha preso parte alla seduta con i compagni. Ancora a parte, invece, Gabbia 

di Redazione
22 Dic 2025 - 17:32

Dopo l'eliminazione in semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli, il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello in vista del prossimo turno di Serie A, quando il Diavolo ospiterà l'Hellas Verona. Per Massimiliano Allegri arrivano una buona (anzi ottima) e cattiva notizia. 

Dopo il risentimento muscolare all’adduttore destro accusato durante la sfida contro il Torino, Rafael Leao è finalmente tornato ad allenarsi con il gruppo e va quindi verso la convocazione per il lunch match di questa domenica. Per il Diavolo è una vera e propria ventata di ossigeno, considerato che le alternative in attacco sono ridotte all'osso. In attesa di Füllkrug (atterrerà questa sera in Italia ma sarà disponibile solo dal 2 gennaio), Allegri poteva fare affidamento solo su Nkunku e Pulisic: grazie al recupero di Leao, ora sarà di nuovo il numero 10 ad affiancare l'americano. 

Capitolo difesa, invece, ancora lavoro a parte per Matteo Gabbia: la sua presenza contro l'Hellas è molto meno probabile. Per quanto riguarda il programma dei prossimi giorni, il tecnico rossonero ha concesso il giorno libero a Natale: la squadra riprenderà gli allenamenti nel pomeriggio del 26. 

19:06
Ranking Fifa, Spagna prima. Italia ancora fuori dalla top 10
18:45
La Juve torna in piena corsa Champinos e vola in borsa (+3%)
17:15
Corinthians, Depay si sfoga: "La dirigenza deve svegliarsi"
16:49
Serie A, giudice sportivo: cinque giocatori squalificati per la 17esima giornata
16:31
Hakimi corre verso il recupero, il ct del Marocco: "Lo avremo nel corso del torneo"