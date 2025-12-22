Buone notizie per Allegri: Leao in gruppo. Può tornare con il Verona

Dopo il risentimento muscolare all’adduttore destro accusato durante la sfida contro il Torino, Rafael Leao è finalmente tornato ad allenarsi con il gruppo e va quindi verso la convocazione per il lunch match di questa domenica. Per il Diavolo è una vera e propria ventata di ossigeno, considerato che le alternative in attacco sono ridotte all'osso. In attesa di Füllkrug (atterrerà questa sera in Italia ma sarà disponibile solo dal 2 gennaio), Allegri poteva fare affidamento solo su Nkunku e Pulisic: grazie al recupero di Leao, ora sarà di nuovo il numero 10 ad affiancare l'americano.