Rafinha si ritira dopo l'infortunio al ginocchio: la lettera social dell'ex Inter

L'ex gioiello della "Masia" ha scelto Instagram per affidare ai tifosi le sue emozioni, pubblicando un video toccante in cui ripercorre le tappe della sua carriera e spiega le ragioni della resa. "Ho preso la decisione di ritirarmi. Poco più di un anno fa ho subito un infortunio al ginocchio che purtroppo mi impedisce di tornare a competere ai massimi livelli", ha confessato Rafinha. Accettare la realtà è stato un percorso doloroso per chi ha avuto il pallone come primo regalo e come compagno di vita quotidiana per vent'anni. Tuttavia, il brasiliano guarda al passato con gratitudine: "È stato un viaggio bellissimo. Ho vissuto in diversi paesi, imparato lingue, conosciuto culture e condiviso lo spogliatoio con idoli. Il calcio mi ha regalato momenti indimenticabili". Ora per lui si apre un nuovo capitolo dedicato alla famiglia, che definisce il suo nuovo "motore".