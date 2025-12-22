Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Rafinha si ritira dopo l'infortunio al ginocchio: la lettera social dell'ex Inter

22 Dic 2025 - 20:33
Rafinha © Getty Images

Rafinha © Getty Images

Il mondo del pallone saluta un talento, troppo spesso tradito dalla fragilità del suo stesso corpo. Rafinha Alcântara, figlio del campione del mondo Mazinho e fratello di Thiago, ha detto basta. A 32 anni, il centrocampista brasiliano ha annunciato ufficialmente il suo addio al calcio giocato. Una decisione sofferta, maturata dopo oltre un anno di calvario seguito all'esperienza con l'Al Arabi, a causa di un infortunio al ginocchio che non gli ha lasciato scampo.

Il video-verità: "Il mio corpo non regge più, inizia una nuova vita"

 L'ex gioiello della "Masia" ha scelto Instagram per affidare ai tifosi le sue emozioni, pubblicando un video toccante in cui ripercorre le tappe della sua carriera e spiega le ragioni della resa. "Ho preso la decisione di ritirarmi. Poco più di un anno fa ho subito un infortunio al ginocchio che purtroppo mi impedisce di tornare a competere ai massimi livelli", ha confessato Rafinha. Accettare la realtà è stato un percorso doloroso per chi ha avuto il pallone come primo regalo e come compagno di vita quotidiana per vent'anni. Tuttavia, il brasiliano guarda al passato con gratitudine: "È stato un viaggio bellissimo. Ho vissuto in diversi paesi, imparato lingue, conosciuto culture e condiviso lo spogliatoio con idoli. Il calcio mi ha regalato momenti indimenticabili". Ora per lui si apre un nuovo capitolo dedicato alla famiglia, che definisce il suo nuovo "motore".

Quell'amore spezzato con l'Inter

 Nel cuore dei tifosi italiani, e in particolare di quelli nerazzurri, Rafinha occupa un posto speciale nonostante la brevità della sua avventura. Arrivato nel gennaio 2018 in prestito dal Barcellona, fu decisivo nella corsa Champions della squadra di Spalletti. In soli sei mesi e 17 presenze (condite da 2 gol e 3 assist), divenne un idolo di San Siro, portando tecnica e "garra" in un centrocampo che aveva disperato bisogno di qualità. Il suo addio, dettato dai rigidi paletti del Fair Play Finanziario che impedirono all'Inter di riscattarlo, rimane uno dei grandi "what if" recenti del club milanese. 

rafinha
inter
ritiro

Ultimi video

00:28
Bologna, le ultime di formazione: Italiano cambia tutto

Bologna, le ultime di formazione: Italiano cambia tutto

01:47
57' | Gol di Neres (Napoli-Bologna 2-0)

57' | Gol di Neres (Napoli-Bologna 2-0)

01:34
SRV RULLO RINASCIMENTO FIORENTINA 22 12

La Fiorentina sorride: segnali di rinascimento viola

01:47
SRV RULLO CHIVU, ARRIVA UN MESE VERITÀ 22/12 (MUSICATO) SRV

Atalanta e non solo: Chivu, a gennaio ti giochi tutto

01:22
39' | Gol di Neres (Napoli-Bologna 1-0)

Neres pennella di sinistro e supera Ravaglia per il vantaggio del Napoli

02:40
DICH MCKENNIE 22/12 DA SUO EVENTO BENEFICO DICH

McKennie: "Il rinnovo? Ho fatto 200 partite con la Juve, spero di farne altre 200"

01:10
MCH EVENTO FONDAZIONE MCKENNIE con anche Koopmeiners e Perin MCH

McKennie's Magical in collaborazione con "Salesiani per il sociale"

03:28
Simonelli: "Tante idee per il futuro"

Simonelli: "Forse l'anno prossimo torneremo alla Supercoppa con la sfida unica"

03:46
Manna: "Può diventare una serata storica"

Manna: "Può diventare una serata storica"

02:05
Vieri e Bonucci: "Sarà grande calcio"

Vieri e Bonucci: "Sarà grande calcio"

02:30
Di Vaio: "Vogliamo essere protagonisti"

Di Vaio: "Vogliamo essere protagonisti"

01:29
CLIP FIGC PROJECT 12 - VIDEO NATALE 22/12 SRV

FIGC "Project 12": l’AI sfida la passione dei veri tifosi

03:56
DICH FERRARA da Riad 22/12 DICH

Ferrara: "Mi aspetto una grande finale, molto aggressiva"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

00:36
MCH CHIELLINI A RIAD 22/12 MCH

Anche Chiellini a Riad per il Social Football Summit

00:28
Bologna, le ultime di formazione: Italiano cambia tutto

Bologna, le ultime di formazione: Italiano cambia tutto

I più visti di Calcio

DICH SUPERCOPPA PRONOSTICI GIORNALISTI DICH

Napoli-Bologna, i pronostici dei giornalisti

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

DICH SPALLETTI POST JUVENTUS 21/12 DICH

Spalletti: "Un atteggiamento che ci permette di lottare contro chiunque"

DICH LOCATELLI POST ROMA 21/12 DICH

Locatelli: "Non dobbiamo porci troppi obiettivi, ora è importante dare il via a una striscia di vittorie"

DICH DE LAURENTIIS Ambasciata 21/12 DICH

De Laurentiis: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:10
Neymar operato con successo al ginocchio sinistro
Rafinha
20:33
Rafinha si ritira dopo l'infortunio al ginocchio: la lettera social dell'ex Inter
20:02
Fiorentina, lesione di primo grado al soleo per Pablo Mari
19:06
Ranking Fifa, Spagna prima. Italia ancora fuori dalla top 10
18:45
La Juve torna in piena corsa Champinos e vola in borsa (+3%)