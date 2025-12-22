Logo SportMediaset

Calcio

FIGC "Project 12": l'AI sfida la passione dei veri tifosi"

Nel video natalizio la Federazione augura buone feste a tutti i sostenitori delle Nazionali con un video che dimostra come non esista algoritmo in grado di replicare la passione autentica dei tifosi

22 Dic 2025 - 16:41
01:29 

In un misterioso laboratorio hi-tech è in corso un esperimento: digitalizzare l’emozione del tifo per programmare il supporter perfetto. Un ‘dodicesimo uomo’ automatizzato, progettato per sostenere la squadra senza conoscere sconforto né fatica. Ma il plot twist ribalta la prospettiva: non esiste algoritmo in grado di replicare la passione autentica dei tifosi, che vivono di entusiasmi, calore, condivisione.

Questa verità, sintetizzata nella frase ‘La Nazionale, come la magia del Natale, esiste davvero solo se continuiamo a crederci’, è il cuore del video con cui la FIGC augura buone feste a tutti i tifosi che ogni giorno accompagnano e sostengono il percorso della squadra. In un momento storico in cui l’Intelligenza Artificiale sta ridefinendo linguaggi e possibilità creative, la Federazione ha raccolto la sfida di trasformare una narrazione immaginifica e ricca di metafore in una produzione concreta, in grado di toccare le corde del cuore, perché l’amore per la maglia azzurra rappresenta un simbolo che unisce e attraversa le generazioni. Una sfida non solo tecnica, ma anche culturale: dimostrare che tecnologie di frontiera - spesso percepite come fredde e distanti dall’umano - possono diventare strumenti per veicolare messaggi autentici e condivisibili.

