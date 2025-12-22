Logo SportMediaset

Calcio

Neymar operato con successo al ginocchio sinistro

22 Dic 2025 - 21:10

Neymar è stato operato con successo al ginocchio sinistro, ha annunciato il Santos, il suo club. Il futuro con la nazionale brasiliana rimane incerto, così come la sua partecipazione al Mondiale 2026. L'ex giocatore di Barcellona e Paris Saint-Germain è stato sottoposto ad "artroscopia per curare una lesione del menisco mediale", ha dichiarato il Santos in un comunicato. "L'operazione è riuscita e il giocatore sta bene", ha aggiunto il club. L'intervento è stato eseguito dal medico della nazionale brasiliana, che aveva già operato Neymar. L'attaccante 33enne ha avuto una stagione difficile con il suo club d'origine, dove era tornato all'inizio dell'anno, a causa di infortuni ricorrenti, ma ha giocato un ruolo chiave nella salvezza dalla massima serie. "Ney" ha segnato otto gol in venti partite in questa stagione nel campionato brasiliano. Capocannoniere della Seleção (79 gol, due in più di Pelé), Neymar non gioca con la nazionale da oltre due anni e non é stato ancora convocato da Carlo Ancelotti. La sua ultima presenza con il Brasile risale al 17 ottobre 2023, quando subì un grave infortunio al ginocchio contro l'Uruguay.

00:28
Bologna, le ultime di formazione: Italiano cambia tutto

Bologna, le ultime di formazione: Italiano cambia tutto

01:47
57' | Gol di Neres (Napoli-Bologna 2-0)

57' | Gol di Neres (Napoli-Bologna 2-0)

01:34
SRV RULLO RINASCIMENTO FIORENTINA 22 12

La Fiorentina sorride: segnali di rinascimento viola

01:47
SRV RULLO CHIVU, ARRIVA UN MESE VERITÀ 22/12 (MUSICATO) SRV

Atalanta e non solo: Chivu, a gennaio ti giochi tutto

01:22
39' | Gol di Neres (Napoli-Bologna 1-0)

Neres pennella di sinistro e supera Ravaglia per il vantaggio del Napoli

02:40
DICH MCKENNIE 22/12 DA SUO EVENTO BENEFICO DICH

McKennie: "Il rinnovo? Ho fatto 200 partite con la Juve, spero di farne altre 200"

01:10
MCH EVENTO FONDAZIONE MCKENNIE con anche Koopmeiners e Perin MCH

McKennie's Magical in collaborazione con "Salesiani per il sociale"

03:28
Simonelli: "Tante idee per il futuro"

Simonelli: "Forse l'anno prossimo torneremo alla Supercoppa con la sfida unica"

03:46
Manna: "Può diventare una serata storica"

Manna: "Può diventare una serata storica"

02:05
Vieri e Bonucci: "Sarà grande calcio"

Vieri e Bonucci: "Sarà grande calcio"

02:30
Di Vaio: "Vogliamo essere protagonisti"

Di Vaio: "Vogliamo essere protagonisti"

01:29
CLIP FIGC PROJECT 12 - VIDEO NATALE 22/12 SRV

FIGC "Project 12": l'AI sfida la passione dei veri tifosi

03:56
DICH FERRARA da Riad 22/12 DICH

Ferrara: "Mi aspetto una grande finale, molto aggressiva"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

00:36
MCH CHIELLINI A RIAD 22/12 MCH

Anche Chiellini a Riad per il Social Football Summit

00:28
Bologna, le ultime di formazione: Italiano cambia tutto

Bologna, le ultime di formazione: Italiano cambia tutto

DICH SUPERCOPPA PRONOSTICI GIORNALISTI DICH

Napoli-Bologna, i pronostici dei giornalisti

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

Genoa-Atalanta 0-1: gli highlights

DICH VANOLI E FAGIOLI EDL

Vanoli e Fagioli: "Dobbiamo fare di più per la nostra gente e ringraziarla"

DICH SPALLETTI POST JUVENTUS 21/12 DICH

Spalletti: "Un atteggiamento che ci permette di lottare contro chiunque"

DICH LOCATELLI POST ROMA 21/12 DICH

Locatelli: "Non dobbiamo porci troppi obiettivi, ora è importante dare il via a una striscia di vittorie"

DICH DE LAURENTIIS Ambasciata 21/12 DICH

De Laurentiis: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai"

21:10
Neymar operato con successo al ginocchio sinistro
Rafinha
20:33
Rafinha si ritira dopo l'infortunio al ginocchio: la lettera social dell'ex Inter
20:02
Fiorentina, lesione di primo grado al soleo per Pablo Mari
19:06
Ranking Fifa, Spagna prima. Italia ancora fuori dalla top 10
18:45
La Juve torna in piena corsa Champinos e vola in borsa (+3%)