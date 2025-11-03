Milan, primi esami superati: dal Napoli alla Roma un mini-ciclo quasi perfetto nonostante l'emergenza

Un derby che rappresenterà un primo punto d'arrivo, il momento giusto per tracciare una riga e capire di cosa si stia parlando. Se di un Milan buono per lottare per un posto in Champions o, al contrario, di una squadra in grado di giocarsi lo scudetto fin sotto al traguardo. Della questione, interrogato, ne ha parlato anche il presidente Scaroni: "È un Milan da scudetto? Questo non lo so, ma è un Milan da cardiopalmo". Per cuori forti, appunto, come già detto e come prevedibile per il futuro. Il gioco, in fondo, è sempre quello. Allegri ha squadre che sanno soffrire e vivono per sfruttare il momento propizio. Fosse per lui, andrebbe serenamente avanti a furia di 1-0, ma ora che l'emergenza è quasi alle spalle e i vari Rabiot (non sicuro) e Pulisic (praticamente certo) dovrebbero tornare a disposizione, ci sarà forse spazio anche per gare meno tirate, un po' più larghe nel punteggio, sicuramente più frizzanti. Nel frattempo parlano i risultati, e non erano affatto scontati. Perché battere Napoli e Roma non era semplice e pareggiare contro Juve e Atalanta nemmeno. Non ci fosse stata quella giornataccia contro il Pisa, poi, beh... questo Milan avrebbe già potuto guardare tutti dall'alto verso il basso. Ve lo sareste mai immaginato?