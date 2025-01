Milan, orgoglio e nervi tesi: la formula Conceiçao per ora basta ma la squadra resta convalescente

Una riflessione approfondita va fatta anche sui centravanti, che al momento non riescono in alcun modo a garantire gol e faticano anche a rendersi utili alla manovra. Morata contro il Parma si è mosso tanto ma male, è finito spesso in fuorigioco e non è mai stato davvero pericoloso. Abraham per ora sembra più una mossa della disperazione, l'uomo con cui andare alla ricerca di centimetri e che può tornare utile quando c'è da far piovere palloni in area di rigore, ma che non dà molte altre garanzie.