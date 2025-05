Milan, Conceição: "L'unica cosa che conta è vincere un altro titolo. Futuro? Al momento giusto parlerò"

L'analisi passa poi inevitabilmente alla finale di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo: "Non so ancora chi giocherà la finale, ci sono ancora tanti giorni di lavoro. Gimenez sta facendo bene: rispetto a Luka (Jovic) attacca di più la profondità. Non dimentichiamo Tammy (Abraham) che ha fatto gol pesanti per noi nelle scorse settimane e Francesco (Camarda). Quelli che sono entrati hanno dato qualcosa in più: ma non è successo solo oggi".