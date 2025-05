Milan, l'ultrà scampato al tentato omicidio: "Non so chi sia stato, non ho potere in curva"

"Non ho idea di chi possa averlo fatto, né perché. So solo che mi hanno seguito per qualche metro. E non è vero che ho un ruolo dirigenziale nella curva. Non mi spiego chi possa avercela con me, avranno sbagliato persona". Dopo essere scampato all'agguato di giovedì scorso in via degli Imbriani Luca Guerrini, ultrà del Milan 27enne con precedenti per furti e scontri fuori dallo stadio e reduce da un anno di daspo per aver minacciato Federico Dimarco, nega di avere un ruolo di primo piano nella Curva Sud rossonera nonostante avesse con sé in auto il bandierone e lo striscione di protesta 'Solo per la maglia', da mesi ormai unica espressione del tifo del secondo anello blu.