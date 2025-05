Gasp per il terzo posto, Ranieri cerca l’impresa: Atalanta-Roma è decisiva

La gara del Gewiss Stadium sarà estremamente spigolosa, con entrambe le squadre che lotteranno su tutti i palloni fino al fischio finale. Per questo motivo, non va esclusa la possibilità di vedere molti cartellini estratti dal direttore di gara. In questa stagione, la Roma ha ricevuto ben 60 cartellini, di cui 59 gialli e 1 rosso per doppia ammonizione. Sono, invece, 62 quelli estratti nei confronti dell’Atalanta, che “vanta” due gialli in più e lo stesso numero di rossi. Nonostante ciò, secondo gli esperti SisalTipster, le chance che siano i ragazzi di Ranieri a ricevere più cartellini sono del 45% mentre per vedere De Roon e compagni dati come più fallosi si scende al 36%.