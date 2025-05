Intesa Lazio-Maccabi Israel contro discriminazioni

Lazio e Maccabi Israel, organizzazione educativa di rilievo internazionale, uniscono le forze per contrastare ogni forma di discriminazione rafforzando il ruolo del calcio come ponte tra culture. Le due società, hanno firmato un memorandum d'intesa alla presenza dell'ambasciatore di Israele in Italia, Jonathan Peled, del presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, e del presidente della Lazio, Claudio Lotito. "Siamo felici di avviare questa collaborazione con Maccabi Israel. Le nostre organizzazioni condividono una ricca tradizione e una visione educative e culturale. Questo memorandum ci consentirà di sviluppare sinergie tecniche e sociali e di promuovere una campagna contro l'odio e ogni forma di discriminazione razziale, nel pieno rispetto dei valori universali dello sport", le parole del numero uno laziale. Naor Galili, Vice Ceo di Maccabi Israel, ha invece sottolineato di essere "orgogliosi di collaborare con un club prestigioso come la Lazio. Questa partnership andrà oltre il calcio, rafforzando i legami tra le nostre comunità e favorendo un dialogo costruttivo".