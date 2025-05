La Fiorentina giocherà domani a Venezia senza Moise Kean: l'attaccante non è stato convocato da Raffaele Palladino per problemi muscolari accusati alla fine della semifinale di Conference giovedì contro il Betis Siviglia. Oltre a lui manca ancora Cataldi che non ha smaltito ancora l'infortunio. Assente Zaniolo che deve smaltire il primo dei due turni di squalifica.