Torino, Vanoli: "Stagione di alti e bassi, ripartire per migliorare"

"Abbiamo faticato all'inizio a trovare i riferimento e se gli lasci il palleggio a loro, anche senza i titolari, sono una grande squadra. Hai ragazzi ho chiesto coraggio e personalità, potevamo riaprire la partita e nel finale forse ci meritavamo un gol che non ho capito perché è stato annullato". Così l'allenatore del Torino Paolo Vanoli commenta la sconfitta contro l'Inter in campionato. "A parte questo sapevamo di incontrare una squadra forte, ma abbiamo combattuto e lottato. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, sappiamo che il Lecce si gioca qualcosa di importante ma noi dobbiamo essere questi e guardare al nostro futuro", ha aggiunto a Sky. "E' stata una stagione un po' di alti e bassi, siamo partiti forte poi senza Zapata abbiamo perso delle certezze e fatto fatica a ritrovare quella sicurezza nel poter fare gol", ha spiegato. "Questo deve essere un anno da cui ripartire, lottando per migliorare in tutti i settori per essere più competitivi", ha concluso Vanoli.