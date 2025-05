Beach Soccer: Brasile si conferma campione del Mondo, Bielorussia ko in finale

Il Brasile ha superato una coraggiosa Bielorussia per conquistare ancora la Coppa del Mondo Fifa di Beach Soccer e portare il suo bottino a un record di sette titoli iridati. L'avvincente vittoria per 4-3 dei Canarinho è arrivata al termine di un torneo esaltante, che si è svolto per la prima volta in Africa. Si è giocato alle Seychelles e l'ultimo giorno ha visto una folla gremita per la settima notte consecutiva. In totale, 80.000 persone hanno guardato le partite all'interno della Paradise Arena, mentre altre migliaia hanno guardato dall'adiacente Fan Experience Zone durante i nove giorni di stravaganza, con cittadini delle Seychelles e visitatori che hanno abbracciato il torneo con tutto il cuore.