Il Milan prepara un'altra offerta per Gimenez. E l'Arsenal può inserirsi

Il Milan ha dannatamente bisogno di un attaccante. Lo ha confermato anche il match giocato (e vinto) con il Parma. Morata continua ad arrancare, e Conceiçao non ha nascosto nuovamente la necessità di avere dei rinforzi: "Spero che qualcosa arrivi". In Via Aldo Rossi si sono già mossi puntando Santiago Gimenez, ma il muro eretto dal Feyenoord non è facile da buttare giù. La prima offerta presentata agli olandesi non ha convinto il club di Rotterdam che chiede almeno 40 milioni di euro per dare l'ok alla cessione del bomber messicano.