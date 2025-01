Conceiçao-Calabria: rissa sfiorata al fischio finale. Il difensore: "Un malinteso, ci siamo chiariti"

"Sono cose di campo, è stato un malinteso tra me e il mister, era l’adrenalina della partita ma ci siamo chiariti - ha spiegato Calabria a Dazn nel dopo gara - Abbiamo sistemato le cose, non è la prima o l’ultima volta che si vede una cosa del genere nel calcio. Chiedo scusa perché non è una cosa bella. Non è un'annata positiva. Ci sono situazioni non semplici, anche private e personali che non sa nessuno. Non mi va neanche troppo di parlarne. Voglio concludere nel migliore dei modi questa stagione per il bene della squadra che è la cosa a cui tengo di più".