Milan: Conceiçao si gode Gimenez, il messicano scala le gerarchie per la finale di Coppa Italia

La squadra di Conceiçao ha subito l'aggressività rossoblù in avvio, è andata sotto a inizio secondo tempo, ma come d'abitudine ha saputo reagire, prendendosi di forza la vittoria nonostante le minori ambizioni di classifica. Nella serata di San Siro è tornata a brillare la stella di Santi Gimenez, che ora punta a mettere seriamente in difficoltà il proprio allenatore. Il messicano, dopo un periodo davvero complicato, è apparso pimpante e volenteroso, ha messo a segno la sua prima doppietta in maglia Milan e scalato improvvisamente le gerarchie dell'attacco. Abraham e Jovic sono forse più funzionali per certe dinamiche di gioco, ma l'ex Feyenoord ha dimostrato di avere il piede caldo per fare ciò che più conta, specialmente in una gara secca: i gol. Con il rientro di Leao a sinistra (squalificato in campionato) e la scontata conferma di Pulisic a destra si profila un ballottaggio a tre piuttosto acceso. Senza contare che segnali incoraggianti sono arrivati anche da Joao Felix e Chukwueze. Insomma, Conceiçao, almeno in attacco, sembra avere l'imbarazzo della scelta.