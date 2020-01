Coppa Italia: Milan-Torino, momento di raccoglimento e lutto al braccio per Kobe Bryant

STASERA A SAN SIRO

La Lega di Serie A ha concesso il permesso al Milan di indossare il lutto al braccio nel match di Coppa Italia contro il Torino per ricordare Kobe Bryant, grande tifoso rossonero. Prima del fischio di inizio inoltre ci sarà un momento di raccoglimento che dovrà essere osservato da tutto il pubblico di San Siro. Nella serata di ieri erano circolate voci di un rifiuto alla richiesta del Milan da parte della Lega Calcio con tanto di polemiche sui social: notizia smentita in mattinata. San Siro stasera ricorderà al meglio l'ex stella dei Los Angeles Lakers.

Intanto, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha confermato che non è stato richiesto alcun minuti di silenzio da parte del Milan. "Non ci è arrivata alcuna richiesta sul minuto di silenzio per Kobe Bryant. Il presidente della Lega di A, Paolo Dal Pino, mi ha solo riferito che il Milan ha chiesto di giocare con il lutto al braccio e di mandare alcuni video prima del fischio d'inizio della partita con il Torino", ha detto.

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL MILAN

Ufficiale. In accordo con la Lega Serie A il Milan questa sera indosserà il lutto al braccio in memoria della leggenda del basket e grande tifoso rossonero Kobe Bryant, scomparso domenica scorsa in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. Tutto il pubblico di San Siro osserverà inoltre un momento di tributo e raccoglimento a pochi minuti dal fischio di inizio - #semprekobe #legendsneverdie