Milan, l'effetto Supercoppa è già svanito e riaffiorano i soliti vizi

Il Milan torna a respirare l'aria del campionato dopo la grande impresa in Supercoppa e ripiomba in un passato che l'aria calda del deserto di Riad sembrava aver definitivamente spazzato via. Contro un Cagliari solo volenteroso e ordinato, i rossoneri hanno evidenziato i soliti difetti che di fatto, sebbene il girone di ritorno sia appena cominciato, li hanno esclusi dalla lotta per il titolo già in inverno. Sergio Conceiçao si è sgolato e non è stato fermo un attimo in panchina per dare la scossa a una squadra che si esalta con le grandi (vedasi Inter e Real Madrid), ma che fatica troppo e butta via punti preziosi con le piccole. Ovvio che senza l'errore di Maignan e le tante parate di Caprile staremmo commentando un risultato ben diverso, ma anche la prestazione del Diavolo è stata lontana anni luce rispetto a Riad. Il Leao devastante ammirato contro l'Inter ha lasciato posto al giocatore discontinuo e impreciso visto davvero troppe volte in questa stagione.