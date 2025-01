Milan, Conceiçao: "Il primo tempo più brutto da quando alleno: c'è da lavorare, sono arrabbiato"

Debutto amaro in campionato per Sergio Conceiçao, sicuramente sotto il profilo del risultato. Dopo le due rimonte in Supercoppa contro Juve e Milan, contro il Cagliari è toccato al Milan farsi riacciuffare, portando a casa un pareggio che, classifica alla mano, è pesante e deludente. I rossoneri hanno giocato con grande intensità e creato numerose occasioni da gol, trovandosi però di fronte un Caprile che, alla prima con la maglia dei sardi, ha parato tutto quanto, dovendosi arrendere solo al tap-in di Morata. Peggio ha fatto però Maignan che ha grosse responsabilità sull'immediato pareggio di Zortea: "Mi aspettavo molto di più sotto tutti i punti di vista" ha detto Conceiçao nel post partita. "Penso che sia stato il primo tempo più brutto che una mia squadra ha giocato da quando alleno. Meglio il secondo tempo, però... Devo registrare parecchie cose. Dobbiamo lavorare molto, anche nella testa. Ho visto tante cose che non mi sono piaciute per niente. Sono arrabbiato". Una analisi molto dura da parte del tecnico portoghese: "Ci è mancata ampiezza, quando allargavamo il gioco sembravamo fermi: anche questo è uno dei problemi che dobbiamo risolvere. In attacco va bene essere altruisti ma ci sono momenti in cui devi lasciare da parte il tocco di fino, il passaggio difficile: il calcio è semplice e bisogna fare cose semplice". Si è molto parlato delle sue regole imposte alla squadra, il suo decalogo: "Nulla di che, per me sono comportamenti normali e dovuti". Per chiudere, però, anche un appunto sulla direzione di gara: "Non è una scusa, ma con tutto il tempo perso ci voleva un recupero molto più lungo".