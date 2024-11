Milan, Ibra indica la via: "Dobbiamo trovare equilibrio e stabilità"

PIQUÉ: "KINGS LEAGUE IN ITALIA, FELICI DI ESSERE QUI"

"Per noi è una giornata storica: questa è la nostra terza Kings League, siamo molto contenti di essere qui in Italia e speriamo che sia un successo anche questa edizione": l'ex calciatore Gerard Piqué presenta la Kings League Italia da Torino, al Set Scalo Eventi Torino, in strada della Continassa. Si tratta di una competizione di calcio a sette con dodici squadre formate da youtuber ed ex giocatori che si affronteranno in partite da 40 minuti con un regolamento particolare. "Dietro a tutto questo c'è un grandissimo lavoro - spiega l'ex difensore - Se dovessimo fare un cinque contro cinque Spagna-Italia sceglierei Casillas, Sergio Ramos, Xavi, Iniesta e David Villa". Infine, svela un retroscena: "Nel 2007 la Juve si era interessata a me, arrivò nello stesso momento del Barcellona e il mio sogno era giocare nel Barça - ha raccontato Piqué - e la Juve è un grandissimo club, ma il Barcellona era tutta la mia vita. Io volevo solo giocare in blaugrana".