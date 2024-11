Maldini-Milan, nostalgia canaglia: sui social la foto con Theo, Tonali e Maignan

Maldini, che per giugno è già nel mirino di club importanti come Atalanta, Inter e Juventus, è sotto contratto fino a giugno 2026 col Monza. Dopo 6 mesi di prestito, la scorsa estate Galliani lo ha riscattato a titolo definitivo e gratuito dal Milan, che si è riservato il 50% sulla sua futura rivendita e quindi ha un canale preferenziale. La sua clausola di rescissione (attivabile dalla prossima estate) ammonta a 12 milioni di euro per l'Italia e a 18 milioni di euro per l'estero.