Gimenez: "Con Allegri sarà una grande stagione, sogniamo lo scudetto"

"Sono sempre lo stesso Santiago, ma con più fame e voglia ma soprattutto con molta passione", continua il messicano. E sulle differenze rispetto all'arrivo a gennaio, aggiunge: "Di solito durante il mercato invernale è difficile perché arrivi a metà stagione in un nuovo gruppo e anche la situazione nel club era in evoluzione, però adesso tutto comincia da zero. Ora devo annullare tutto quello che è stato e ricominciare. Siamo molto motivati e io sono molto emozionato, credo molto nella squadra e in me stesso. Carichi per dare tutto e raggiungere gli obiettivi!".