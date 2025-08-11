Logo SportMediaset
MILAN

Gimenez: "Con Allegri sarà una grande stagione, sogniamo lo scudetto"

L'attaccante rossonero ha parlato a Sky Sport: "Modric è incredibile, la presenza di un altro attaccante aumenta la competitività" 

11 Ago 2025 - 13:42

"Vincere lo scudetto è un sogno, lavoreremo giorno dopo giorno per centrarlo", parola di Santiago Gimenez. L'attaccante messicano del Milan, rientrato con gol nell'amichevole di qualche giorno fa con il Leeds, ha parlato a Sky Sport. Il Bebote, inoltre, si è detto pronto in vista dell'inizio della stagione, ormai imminente: "Mi sento molto bene, grazie a Dio ho potuto riposarmi con i miei cari e la mia famiglia. Ora mi sento con molta energia per quello che sarà il futuro e sicuramente darò il massimo per la squadra".  

Tra le grandi novità di questa stagione in casa Milan c'è sicuramente il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri: "Il feeling con Allegri è molto buono e positivo, credo che sia un allenatore che unisce molto il gruppo e che lavora molto intensamente. Sono sicuro che sarà una grande stagione, lo so dal primo giorno a Milanello". Tra le cose che l'hanno colpito del tecnico livornese, Gimenez non ha dubbi: "Quando lavori devi essere tosto, ma dopo ci vuole anche allegri, famiglia, gruppo. Credo che abbia il giusto mix". 

Un'atmosfera completamente nuova, quella che si respira a Milanello: "L'impressione molto è buona e anche gli obiettivi che abbiamo sono molto importanti perché siamo in un grande club come il Milan, quindi dobbiamo essere all'altezza e lavorare duro. Sono sicuro che questa stagione sarà ottima". E sulla possibilità di vincere lo scudetto, il messicano parla chiaro: "Vincerlo è sempre un sogno, ma dobbiamo lavorare giorno dopo giorno. Stiamo per iniziare la stagione con questo sogno, ma dobbiamo farlo un passo alla volta". 

Tra i nuovi compagni di squadra, spicca la presenza di Luka Modric: "È incredibile, fin dal primo giorno ho notato la sue qualità, credo che sia un giocatore che supporta molto l'attaccante. Noi attaccanti siamo contenti di averlo in squadra. È un'ispirazione per noi, ha vinto molti titoli... ha in bacheca 6 Champions e soprattutto il Pallone d'Oro. Devi notare sempre quello che fa perché è incredibile".  

"Sono sempre lo stesso Santiago, ma con più fame e voglia ma soprattutto con molta passione", continua il messicano. E sulle differenze rispetto all'arrivo a gennaio, aggiunge: "Di solito durante il mercato invernale è difficile perché arrivi a metà stagione in un nuovo gruppo e anche la situazione nel club era in evoluzione, però adesso tutto comincia da zero. Ora devo annullare tutto quello che è stato e ricominciare. Siamo molto motivati e io sono molto emozionato, credo molto nella squadra e in me stesso. Carichi per dare tutto e raggiungere gli obiettivi!".

Anche in questa stagione, il Bebote indosserà la maglia numero 7: "È storico per il Milan e non si può cambiare". Arrivato a gennaio, Gimenez si è trovato all'interno di una stagione negativa, che ha provato a spiegare così: "Ci sono state molte situazioni particolari, abbiamo perso tanti punti facili e spesso all'ultimo minuto. Ricordo il cartellino rosso di Theo Hernandez in Champions League, sono stati tanti piccoli dettagli e circostanze che hanno fatto la differenza tra un pari e una sconfitta". 

Il Milan è in cerca di un altro centravanti, ma questo non sembra rappresentare un problema: "Non crea preoccupazione, ma, al contrario, tanta felicità. Se viene un attaccante in più è meglio per la competitività. So che con Allegri gli attaccanti fanno molti gol, lavorerò per poter segnare tanto". E poi conclude con un messaggio ai tifosi rossoneri: "Credo che la gente sappia che ci possono essere problemi, ma il Milan guarda sempre avanti e così sarà quest'anno".  

milan
santiago gimenez
allegri
modric

