Milan-Como a Perth, arriva anche il sì della Confederazione Asiatica ma con vincoli

La Confederazione Asiatica dice sì a Milan-Como a Perth (8 febbraio) ma impone vincoli alla Lega Serie A: prevale ancora la cauteladi Stefano Fiore
Il progetto della Lega Serie A di disputare una partita di campionato all'estero ha superato un ostacolo cruciale. La Confederazione Asiatica (AFC) ha dato il via libera (con vincoli) alla richiesta di giocare la gara tra Milan e Como il prossimo 8 febbraio 2026 a Perth. Per il definitivo semaforo verde manca solo l'ok della Fifa.
Il via libera arrivato dall'Asia, tuttavia, non è assoluto. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, l'approvazione è infatti subordinata a una serie di vincoli specifici che i vertici del calcio italiano stanno attentamente esaminando in queste ore. L’assenso dell’AFC rappresenta un passaggio burocratico necessario e fondamentale, che va ad aggiungersi alle autorizzazioni già precedentemente concesse dalla Figc, dalla Uefa e dalle autorità governative dell’Australia.
Nonostante il recente scambio di mail positivo con la federazione asiatica, nei corridoi della Lega prevale ancora la cautela. Anche qualora la Serie A riuscisse a soddisfare tutte le condizioni poste dall'AFC, mancherebbe ancora l'ultimo, fondamentale step prima dell'ufficialità. Per portare Milan e Como a Perth serve infatti la benedizione finale della Fifa. Solo con l'approvazione dell'organo mondiale il progetto potrà dirsi concluso e la storica trasferta australiana diventerà realtà.
