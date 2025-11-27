Logo SportMediaset

Milan-Como a Perth, arriva anche il sì della Confederazione Asiatica ma con vincoli

La Confederazione Asiatica dice sì a Milan-Como a Perth (8 febbraio) ma impone vincoli alla Lega Serie A: prevale ancora la cautela

di Stefano Fiore
27 Nov 2025 - 13:59

Il progetto della Lega Serie A di disputare una partita di campionato all'estero ha superato un ostacolo cruciale. La Confederazione Asiatica (AFC) ha dato il via libera (con vincoli) alla richiesta di giocare la gara tra Milan e Como il prossimo 8 febbraio 2026 a Perth. Per il definitivo semaforo verde manca solo l'ok della Fifa.

Ok dell'AFC a Milan-Como ma con vincoli per la Lega

 Il via libera arrivato dall'Asia, tuttavia, non è assoluto. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, l'approvazione è infatti subordinata a una serie di vincoli specifici che i vertici del calcio italiano stanno attentamente esaminando in queste ore. L’assenso dell’AFC rappresenta un passaggio burocratico necessario e fondamentale, che va ad aggiungersi alle autorizzazioni già precedentemente concesse dalla Figc, dalla Uefa e dalle autorità governative dell’Australia.

L'ultimo ostacolo per l'Australia: serve la benedizione della Fifa

 Nonostante il recente scambio di mail positivo con la federazione asiatica, nei corridoi della Lega prevale ancora la cautela. Anche qualora la Serie A riuscisse a soddisfare tutte le condizioni poste dall'AFC, mancherebbe ancora l'ultimo, fondamentale step prima dell'ufficialità. Per portare Milan e Como a Perth serve infatti la benedizione finale della Fifa. Solo con l'approvazione dell'organo mondiale il progetto potrà dirsi concluso e la storica trasferta australiana diventerà realtà.

