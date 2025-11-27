Alessandro Longoni decisivo ai Mondiali U17: chi è il portiere del Milan classe 2008

Nato a Como il 31 gennaio 2008, Longoni non ha ancora raggiunto la maggiore età, ma vanta già un curriculum di tutto rispetto. La sua casa calcistica è il Milan, club dove è cresciuto e dove attualmente ricopre il ruolo di titolare nella formazione Primavera. Sotto la guida tecnica di Giovanni Renna, il diciassettenne ha trovato continuità e fiducia, difendendo la porta rossonera fino alla vigilia della partenza per il Qatar (l'ultima apparizione in campionato risale al netto successo per 7-2 contro il Cesena a fine ottobre).