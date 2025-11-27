Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
il profilo

Alessandro Longoni decisivo ai Mondiali U17: chi è il portiere del Milan classe 2008

Chi è Alessandro Longoni: classe 2008, titolare nella Primavera del Milan e già convocato nel Milan Futuro

di Stefano Fiore
27 Nov 2025 - 16:44

Le prodezze tra i pali che hanno garantito all'Italia Under 17 la medaglia di bronzo ai Mondiali hanno acceso i riflettori su un nome che, a Milanello, è già considerato una certezza per il domani soprattutto oggi che il futuro di Mike Maignan al Milan è incerto: Alessandro Longoni. 

Il profilo: classe 2008 e titolare in rossonero

 Nato a Como il 31 gennaio 2008, Longoni non ha ancora raggiunto la maggiore età, ma vanta già un curriculum di tutto rispetto. La sua casa calcistica è il Milan, club dove è cresciuto e dove attualmente ricopre il ruolo di titolare nella formazione Primavera. Sotto la guida tecnica di Giovanni Renna, il diciassettenne ha trovato continuità e fiducia, difendendo la porta rossonera fino alla vigilia della partenza per il Qatar (l'ultima apparizione in campionato risale al netto successo per 7-2 contro il Cesena a fine ottobre).

Il salto nel "calcio dei grandi": l'esperienza con il Milan Futuro

 La stima della società nei suoi confronti è testimoniata da un passaggio chiave avvenuto all'inizio di questa stagione. Prima di vestire l'azzurro al Mondiale, Longoni ha già assaporato l'atmosfera del professionismo. A settembre, infatti, è stato aggregato alla rosa del Milan Futuro, la seconda squadra del club impegnata nel campionato di Serie D dopo la retrocessione. L'allenatore Massimo Oddo lo ha convocato in panchina in due occasioni casalinghe (contro Leon e Chievo), inserendolo di fatto nelle rotazioni della squadra che funge da serbatoio per la prima squadra, segno inequivocabile di quanto il club punti sulle sue doti.

Un 2024 da incorniciare: dal titolo Europeo al Bronzo Mondiale

 Il percorso di crescita di Longoni è costellato di successi internazionali. Il 2024 lo ha visto protagonista non solo in Qatar, ma anche durante la trionfale cavalcata agli Europei Under 17. Insieme all'altro gioiello del vivaio milanista, Francesco Camarda, il portiere è stato uno dei pilastri della spedizione continentale. Anche in quell'occasione, la sua abilità nel neutralizzare i tiri dal dischetto fu determinante nei quarti di finale contro l'Inghilterra (parata decisiva su Harrison). Un infortunio alla testa gli impedì di scendere in campo per le fasi finali di quel torneo vinto dagli Azzurrini, ma la sua firma sui successi dell'Italia giovanile resta indelebile.

Inter-Milan, le immagini del derby della Madonnina

1 di 25
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

alessandro longoni
chi e
milan
under 17

Ultimi video

01:35
DICH VANOLI PRE AEK DICH

Fiorentina, Vanoli: "Chi è un campione deve trascinare la squadra, io pretendo questo da Guðmundsson"

01:39
DICH ALLEGRI X SITO 27/11 DICH

Allegri: “La vittoria nel derby meravigliosa, ma ora basta! Pulisic... Difficile”

01:54
DICH GROSSO PRE COMO-SASSUOLO 27/11 DICH

Grosso: "Andiamo ad affrontare una squadra molto forte"

01:40
Buon compleanno Spillo

Buon compleanno Spillo

01:17
Oggi Fiorentina-Aek

Oggi Fiorentina-Aek

01:43
Roma e Bologna in campo

Roma e Bologna in campo

00:28
Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

Il calendario degli ottavi di Coppa Italia

02:05
Milan, parla Rabiot

Milan, parla Rabiot

01:30
Domenica Roma-Napoli

Domenica Roma-Napoli

01:39
Yldiz il suggeritore

Yldiz il suggeritore

01:26
Spalletti, primo bilancio

Spalletti, primo bilancio

12:50
INT. INTEGRALE RABIOT pubblicare dopo le 7 di giovedì DICH

Rabiot in esclusiva: "Di tutto per lo scudetto, con me in campo compagni più fiduciosi"

01:44
DICH CHIVU CONFERENZA STAMPA POST DICH

Chivu: "Non perdere ottimismo e motivazione, la ruota gira sempre"

01:53
DICH PALLADINO CONFERENZA STAMPA POST DICH

Palladino: "La vittoria del gruppo, io non ho la bacchetta magica"

00:19
DICH MUSSO POST ATLETICO-INTER DICH

Musso: "Preso i tre punti ma Inter squadra molto forte"

01:35
DICH VANOLI PRE AEK DICH

Fiorentina, Vanoli: "Chi è un campione deve trascinare la squadra, io pretendo questo da Guðmundsson"

I più visti di Milan

Maignan super, il dettaglio: para il rigore a Calhanoglu ancora prima del tiro

INTER – Thuram (in forte dubbio) 

Le parole di Thuram fanno discutere: "Milan come il Real... nei contropiedi"

Acerbi-Leao, che scintille: "Perché mi tira i capelli?", "Se mi punti ancora il dito te lo stacco"

Modric sempre più indiavolato: "Amo il Milan, è molto vicino al Real Madrid"

Non solo Pulisic: anche il precedente del 2010 fa sognare i tifosi rossoneri

Milan, underdog da scudetto: ma a gennaio servono due innesti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:50
Roma-Midtjylland, le formazioni ufficiali
17:37
Inter, Mkhitaryan torna in gruppo verso Pisa
17:32
Udinese, Kamara va ko: fascite plantare al piede destro
16:50
Torino: Baroni ritrova Coco e Adams per Lecce
16:44
Genoa, De Rossi: "Col Verona non sarà una passeggiata"