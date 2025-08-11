Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
IL BILANCIO

Milan, cosa va e cosa no: centrocampo e attacco, ecco i nodi da sciogliere

Allegri soddisfatto del pre-campionato, ma la formazione titolare non si è ancora mai vista. Tra giocatori in arrivo e qualche decisione da prendere

11 Ago 2025 - 10:08
© Getty Images

© Getty Images

L'ultimo giocatore che mancava all'appello, probabilmente il più atteso, ha debuttato contro il Chelsea in una partita cominciata male e finita pure peggio. I segnali, però, da parte del croato, sono stati positivi anche se, in certo senso, tutti da interpretare. Così, cercando di fare un bilancio sul pre-campionato del Milan che, va detto, Allegri ha ampiamente promosso, bisogna innanzitutto capire quale sarà la formazione titolare del tecnico livornese. Il ruolo di Modric, in questo senso, è centrale: a Londra il croato è entrato in sostituzione di Ricci, di cui ha preso la posizione in campo. Quindi vertice basso di centrocampo o, per dirla diversamente, regista puro con, al suo fianco, Fofana a fare legna. In mezzo al campo Allegri ha le decisioni più complicate da prendere: chi si immagina una mediana formata da Ricci (al centro), Modric e Jashari probabilmente si sbaglia. Difficile vederli insieme sia per una questione fisica (mancano centimetri e chili, buoni per la fase difensiva cui Max tiene particolarmente) sia, appunto, per una questione tattica. E per tattica non si intende solo la sovrapposizione dei ruoli, ma la scelta di giocatori adatti al pensiero dell'ex Juventus. 

Leggi anche

Allegri: "Contento del lavoro, ora viene il bello. Modric doveva giocare meno, poi..."

Non è un caso, infatti, che in questa fase di preparazione abbiano trovato ampio spazio giocatori come Loftus-Cheek e Musah (il cui futuro resta incerto). Per il modo di giocare di Allegri, con una squadra molto bassa a copertura della difesa e pronta a ripartire, il cambio di passo dell'inglese e dello statunitense diventano fondamentale per ribaltare l'azione almeno quanto i piedi buoni di Jashari, Ricci e Modric. Il Milan visto fin qui è creato per uscire in velocità dal pressing avversario e cercare immediatamente la punta o le punte. Leao, uomo ideale per strappare negli ultimi 35 metri, e un centravanti che sia in grado innanzitutto di legare i reparti favorendo appunto le sgroppate del portoghese. La sensazione, quindi, è che un centrocampo titolare in realtà non ci sia. Modric avrà il suo spazio perché la sua esperienza è fondamentale per dare equilibrio e geometria alla squadra; Jashari difficilmente si toccherà perché ha tutte le fasi di gioco; Ricci e Fofana si alterneranno alla bisogna. Loftus sarà il jolly. 

Paradossalmente chi rischia di trovare poco spazio potrebbe essere Pulisic, forse il più positivo dell'ultima stagione. Nel 3-5-1-1 la sua collocazione è complicata. Può alternarsi con Leao, ma entrambi sarebbero molto utili. Meno facile che prenda il posto di Saelemaekers, equilibratore doc per l'allegrismo. Lo statunitense potrebbe essere utile contro squadre più chiuse prendendo ad esempio il posto di Estupinian a tutta fascia, ma questo utilizzo sarebbe comunque una forzatura. Accadrà ma, crediamo, non così spesso. 

La linea a tre di difesa, con l'arrivo di De Winter, è tutta da decidere. Tomori e Pavlovic dovrebbero essere "della partita", Gabbia e l'ex Genoa si dovrebbero giocare l'altra maglia con una postilla: di tutti i centrali del Milan, quello che le vibes migliori per guidare la linea è proprio Gabbia. Cosa farà Allegri? La risposta non tarderà ad arrivare perché il 17, in Coppa Italia contro il Bari (diretta esclusiva Mediaset), toccherà già fare sul serio. E finalmente si potrà capire qualcosa dell'annata che aspetta il Milan. 

Leggi anche

Maresca cala il poker su Allegri, Milan ko col Chelsea nell'ultima amichevole stagionale

milan

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:42
MCH FEYENOORD-NAC BREDA 2-0 MCH

Eredivisie al via nel segno del Feyenoord

01:08
MCH ATALANTA-OPATIJA 3-3 MCH

Atalanta bloccata da una squadra di Serie B croata: 3-3

03:09
MCH MAN UNITED FIORENTINA MCH

La Fiorentina tiene testa allo United poi cede ai rigori: gli highlights

00:52
MCH NAPOLI-SORRENTO 4-0 10/8 MCH

Napoli, doppietta di Lukaku nel 4-0 al Sorrento

01:25
CR7 non si arrende

CR7 non si arrende

01:37
Cose da (Nico) Paz

Cose da (Nico) Paz

01:38
Una certezza per l'Inter

Lautaro, una certezza per l'Inter

01:33
Contro il Dortmund

Juve, esame Dortmund

01:46
È De Bruyne-mania

Napoli, è De Bruyne-mania

01:40
MCH PSV-SPARTA ROTTERDAM 6-1 MCH

Eterno Perisic e il figlio di Van Bommel: il Psv ne segna sei

01:32
MCH BOCA-RACING CLUB 1-1 MCH

Il Boca Juniors pareggia col Racing Club: gli highlights dell'1-1

01:22
MCH PALERMO-MAN CITY 0-3 MCH

Il Manchester City vince con il Palermo: "cugini" battuti 3-0

01:43
MCH LEEDS-MILAN 9/8 MCH

Milan, solo un pari con il Leeds: finisce 1-1

00:56
MCH COLONIA-ATALANTA 4-0 MCH

Atalanta, che scoppola con il Colonia: highlights

02:22
MCH STOCCARDA-BOLOGNA 0-1 MCH

Il Bologna vince a Stoccarda: highlights

01:42
MCH FEYENOORD-NAC BREDA 2-0 MCH

Eredivisie al via nel segno del Feyenoord

I più visti di Milan

Maresca cala il poker su Allegri, Milan ko col Chelsea nell'ultima amichevole stagionale

Stach risponde a Gimenez, Allegri fermato dal Leeds in amichevole

Allegri: "Freniamo l'entusiasmo, serve equilibrio. Meravigliato per Jashari. Gimenez? Il centravanti deve fare gol"

Milan: Pulisic salta Leeds e Chelsea, attesa per l'esordio di Modric e Jashari

NUOVA MCH MILAN-PERTH 9-0 MCH

Milan esagerato: nove gol al Perth, gli highlights

Allegri: "Contento del lavoro, ora viene il bello. Modric doveva giocare meno, poi..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:08
El Aynaoui: "Vincere trofei con la Roma sarebbe meraviglioso"
10:03
Chelsea-Milan, Maresca: "Prestazione ottima fino al cartellino rosso"
09:25
Dortmund, Kovac dopo la Juve: "Ci è mancata la freschezza necessaria"
08:07
Stagione già finita per l'ex Fiorentina Pezzella: crociato rotto
23:50
Serie A in Australia, Liga negli USA: Villarreal-Barcellona verso Miami