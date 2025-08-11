Milan, cosa va e cosa no: centrocampo e attacco, ecco i nodi da sciogliere

Non è un caso, infatti, che in questa fase di preparazione abbiano trovato ampio spazio giocatori come Loftus-Cheek e Musah (il cui futuro resta incerto). Per il modo di giocare di Allegri, con una squadra molto bassa a copertura della difesa e pronta a ripartire, il cambio di passo dell'inglese e dello statunitense diventano fondamentale per ribaltare l'azione almeno quanto i piedi buoni di Jashari, Ricci e Modric. Il Milan visto fin qui è creato per uscire in velocità dal pressing avversario e cercare immediatamente la punta o le punte. Leao, uomo ideale per strappare negli ultimi 35 metri, e un centravanti che sia in grado innanzitutto di legare i reparti favorendo appunto le sgroppate del portoghese. La sensazione, quindi, è che un centrocampo titolare in realtà non ci sia. Modric avrà il suo spazio perché la sua esperienza è fondamentale per dare equilibrio e geometria alla squadra; Jashari difficilmente si toccherà perché ha tutte le fasi di gioco; Ricci e Fofana si alterneranno alla bisogna. Loftus sarà il jolly.